Erdoğan zaferini ilan etti: Milletimiz şahsıma görevi verdi, Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı

Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanının ve 27. dönem milletvekillerinin belli olacağı 24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 95'inin açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, "Milletimiz şahsıma cumhurbaşkanlığı görevini verdi. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu aldı" dedi.

İstanbul'daki Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Mesaj gayet açıktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'deki seçmenlerin tüm dünyaya demokrasi dersini verdiğini söyledi. Seçimlere katılan tüm milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarına teşekkür eden Erdoğan, "Seçim döneminde yaşanan gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır" diye konuştu.

"Gayemiz, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır"

'Ülkede kimsenin horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına izin verilmeyeceğini' söyleyen Erdoğan, "Şimdi, yemin törenine kadar hazırlıklarımızı gözden geçirecek, yeni sistemi en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının şöyle:

"Değerli vatandaşlarım, hepinizi selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli olmuştur. Milletimiz yürütme görevini tebliğ etmiştir. Cumhur ittifakı ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğu vererek yasama konusunda çok büyük sorumluluk yükledi. Vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinde, yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime, özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır.

"Kimsenin, başarısızlığını gizlemek için sonuçlara gölge düşürmeyeceğini umuyorum"

"Demokrasilerde seçimler, bizatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca teşekkür ediyorum. Kimsenin, kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sonuçlarına gölge düşürerek, demokrasiye zarar vermeyeceğine ümit ediyorum. Milletimizin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajıdır bu sonuçlar. Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

"Gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanı"

"Seçimler rekor bir katılımla sonuçlanmıştır. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılma oranını demokratik kabul edenleri, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Türkiye'nin bir demokrasi sınavından daha başarılı çıkmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarına, dost ve kardeş halkların tamamına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi, bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Seçim döneminde yaşanan gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır.

"Demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlüklerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerde geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız, demokrasiden ekonomiye sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir.

"Kimsenin haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz"

"Bu ülkede kimsenin horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimize adil bir şekilde dağıtmak için çalışacağız. Biliyorsunuz, 24 Haziran'da milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda yeni yönetim sistemini de hayata geçirdi.

"Şimdi, yemin törenine kadar hazırlıklarımızı gözden geçirecek, yeni sistemi en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Söz verdiğimiz şekilde hizmetlerimizi sunacağız. Üretimiyle, ihracatıyla, Kanal İstanbul'la, savunma sanayi ürünleriyle, ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız.

"Reform ihtiyacımız hiç bitmeyecek"

"Reform ihtiyacımız hiç bitmeyecek. Anayasamızda yeni sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri Meclis'te devam ettireceğiz. Yargımızın bağımsız ve tarafsızlığını geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerdeki açılımları sürdürmekte kararlıyız. Milletimizin bize verdiği yönetme görevini namusumuz gibi görecek, ona göre davranacağız. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi, dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına sokmadan bize durmak yok. Biz, ülkemizi iyi yönettiğimizde milletimizin daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz.

"Demokrasi bayramımıza oylarıyla, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcımız olsun. Sizlere de bu yolda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."

