Erdoğan: Yüzlerce teröristi askerimiz, polisimiz aslında gömmüştür, yeterli mi, değil

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Başkomiser Ahmet Çamur, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Şehadet makamına ulaşmış bir şehidi uğurluyoruz. Ne mutlu onun ailesine" dedi. Erdoğan, şehit yakınlarının 'askere polise vur yetkisi verilsin' demesi üzerine ise şu yanıtı verdi: "Şu anda polisin de askerin de vur emri var var. Yüzlerce teröristi askerimiz, polisimiz aslında gömmüştür. Yeterli mi, yeterli değil. Kıyamete dek bu mücadele sürecektir."

Hakkari Şemdinli’de şehit olan Başkomiser Ahmet Çamur, memleketi Trabzon’da toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada "Terörle mücadele devam edecek, bir tarafta hak, bir tarafta batıl olacak. Millet olarak bu milleti bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe merkezine gelişinde ilk olarak cenaze töreni için bekleyen şehidin yakınlarına taziyede bulundu. Taziye sırasında şehit yakınlarının "Polise ve askere vur emri verilsin" demesi üzerine Erdoğan "Bir dakika dinleyin, şu anda polisin de askerin de vur emri var" yanıtını verdi. Erdoğan'a şehidin yengesinin "Bizim evden sana 6 oy verdik, şehidin kanını yerde bırakma" demesi dikkat çekti.



Ardından ikindi namazının ardından Çaykara Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Erdoğan, cenazeye katılanlara yönelik bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasına "Musallada cenaze namazını kıldığımız Ahmet kardeşimizi ebedi yolculuğuna herhangi bir mevta gibi uğurlamıyoruz. İnanıyoruz ki şehadet makamına ulaşmış olan bu şehidi uğurluyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarına. Peygamberlikten sonra en yüce makam. Terör denilen bir bela ile karşı karşıyayız. Bazı şeyler biliniyor bazı şeyler bilinmiyor. Değerleri kardeşlerim kendisine silah doğrultana askerimizin de polisimin de vurma yetkisi vardır, bu kesindir. Yüzlerce teröristi askerimiz polisimiz aslında gömmüştür. Yeterli mi yeterli değil. Bu mücadele devam edecek. Rehavete kapılmak yok. Kıyamete dek bu mücadele sürecektir. Bir tarafta hak olacak, bir tarafta batıl olacak. Bunlar batılın askerleridir. Bu batılın askerlerine karşı da bu mücadeleyi milletle hep beraber sürdüreceğiz. Bilesiniz ki er yada geç bu konuda hakka teslim olanlar galip gelecektir" ifadelerini kullandı.



Cenaze namazının ardından Çamur'un cenazesi ilçeye bağlı Soğanlı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehit komiser Ahmet Çamur'un (46) Ankara'dan geçici görevle Ramazan Bayramı sonrasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gittiği ve görev süresinin bitmesine 1 gün kala şehit olduğu öğrenildi.