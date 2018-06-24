"Erdoğan yüzde 48'in üzerine çıkmadı, İnce kazanacak"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, FOX TV canlı yayınında vatandaşlara "sandık başlarını terk etmemeleri" yönünde çağrıda bulundu. Kendilerine ulaşan verilerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48'in üzerine çıkmadığını belirten Tezcan, "Muharrem İnce kazanack" dedi.

Tezcan, şunları söyledi:

"Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aynı hileleri yapmaya çalışıyor. Madem Anadolu Ajansı moral üstünlüğü yakalamak için numara yapıyor. O zaman moral üstünlüğünü vatandaşlarımız sağlayacak. Sandık başındaki görevlilerimizi, vatandaşarımızı ilçe seçim kurullarının önüne çağırıyoruz"