Erdoğan: Yüzde 1'lik seçmen kaybımız var

AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını söyledi. "Yüzde 1'lik seçmen kaybımız var" diyen Erdoğan, parti üyelerinden ilçeye yeni yerleşenlerin kapısını çalmasını, yeni seçme hakkı elde eden gençleri siyasete davet etmelerini istedi. Erdoğan, "Bu biz güç kazandırır. Bu rakamların hepsi seçimlerde farkı ortaya koymamızda önemlidir" dedi.

Erdoğan öte yandan partisinde adaylar ve aday adaylarını birbirleri arasındaki rekabeti seçim sürecine yansıtmaması konusunda uyardı. Erdoğan, "Aksi yönde davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir zaman Ak Partili olmamış, olamamış demektir. Benim istediğim olursa 'yvallah, olmazsa 'Yallah' diyenleri AKP'li değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık güvenliği için, "Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız" diyen CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim kurullarımzıı tehdit eden adayı unutmuş değiliz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey geçmişte kalmıştır. Bu dönemdeki adaylarımızın ve aday adaylarımızın rekabetini seçim sürecine yansıtmayacağından eminim. Aksi yönde davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir zaman Ak Partili olmamış, olamamış demektir. Benim istediğim olursa 'yvallah, olmazsa 'Yallah' diyenleri AKP'li değildir. Eğer benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Artık enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakatta arananlar bellidir.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim kurullarımızı tehdit eden adayı unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değilim.

"Demokratik hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekilde işlediği alanlardan birisi de seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız yargı teminatıyla işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla tehdit edenleri, oturma eylemi yapacağız diyenleri unutmadık. Hala oturuyorsunuz, esamesi okunmuyor.

"AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir başka ifadeyle partimizin üyesi olan, yüzde 1'lik seçmen kaybımız var. 24 Haziran'da seçmen listesinde olduğu halde şimdi olmayan sayısı 924 bine yakındır. 24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır. Bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Yakın markaja alacağız. Mernis'te adres kaydı olmayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

"Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı da çok önemli. Üyelerimizden başlayarak seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmesini istiyorum. Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın 'Hoş geldin' ziyareti yapması, seçme hakkı elde eden gençleri siyasete davet etmesi bize güç kazandırır. Bu rakamların hepsi önemlidir ve seçimlerde farkı ortaya koymamızda önemlidir. Bu konuda detaylı çalışmanızı istiyorum.

"31 Mart seçimleri bizim için belediyecilik hizmetinde bir zirve olacaktır. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti, borcu yoktur. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye, biz halkımızı ikna edeceğiz. Kendini milletin üzerinde gören teşkilat yöneticisi, milletvekili veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz. AK Parti milletimize hakim olmak değil, hadim olmak üzere yola çıkmış partidir. Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme sanatıdır.

"Hayatını davasına adamış abide isimler biliyoruz. Bunların büyük bir kısmı ahırete intikal etmiş kardeşlerimiz. Onların bu garetlerinin semeresi olarak buralardayız. Temas ettiği herkese samimiyetle davasını anlatan gönül erleri var bizim. Bugünlere o samimi ve akıllı mücadeleyle geldik. Siyasetin teknik araçları farklılaşmış olabilir. Bayrak asmak için direklere çıkmaya gerek de olmaya bilir. Hâlâ her şey insanla başlıyor ve insanda bitiyor.

"Artık bayrak asmak için direklere çıkmak gerekmiyor olabilir, sosyal medya gelişmiş olabilir ama unutmayınız hala her şey insanla başlıyor, insanla başlıyor. İnsanlara değerli, hissettirmenizin yolu doğrudan onlarla iletişime geçmektir. O yüzden çalmadık kapı, sıkmadığımız el kalmayacak diyoruz. Bunlar sanal ortamlarla olacak şey değil. insanın eli, dili, kulağı hiçbir zaman sanal ortamda gerçekleşmez. İnsanoğlunun o bakış, ifade tarzındaki o kelime kelam bütün gönülleri burada çeker. BU sanal malzemelerle olmaz. Bunun için yoğun ve geniş kapsamlı çalışmamız lazım.

"Bizler sadece burada milletimiz adına görev yapıyoruz.

"Bunlar kendi projelerini, vizyonlarını anlatmak yerine Ak Parti'yi hedef alıyorlar. Özellikle geçen 5-6 yılda günü birlik politikaları için ülkenin sırtına hançer vurmaya çalışanların farkını göstermiştir. Seçim ittifakı da bu doğrultuda şekillendi şekilleniyor. Diğer tarafta terör örgütleriyle kol kola girenler var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, çarpıtmaya başvurmaktan çekinmezler. Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya demi Mevlana. Maalesef mayası bozuk olanlar tüm hayatlarını ülkenin aleyhine işler yapmaya adamıştır.

"Belli muhalefet partisinin borozanlığını yapan gazete..."

"AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz. AK Parti kurulduğu günden beri sürekli imtihan içindedir. Millete seçimden seçime giden partilere dikkat ediniz, hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemezler. Uzun süredir uyguladıkları taktik var; kendi projelerini anlatarak milletin desteğini almak yerine, AK Parti'yi ve şahsımızı hedef alıyorlar. Geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler yerli ve milli duruş sahipleriyle, ülkesine hançer vurabilecekler olanları göstermiştir. Seçim ittifakları da bu şekilde şekillendi.

"Bunlar amaçları uğrunda yalana, iftiraya başvurmaktan çekilmez. Mayası bozuk bir kesim, tüm hayatlarını ülke ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Türkiye geçtiğimiz aylarda kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. Ülkesini ve milletini sevenlerin yapması gereken, ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Bizde, eskiden beri muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış şekilde sürdürüyor. Yaptığı işin adı tetikçiliktir. Ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek ülkemize kurşun sıkıyor.

2017 yılında Türkiye'nin yüzde 3-3,5 büyüyeceğini söylediler yüzde 7 büyüdük. 2019 yılı içinde ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim olarak ifade ettiğimiz yeni ekonomi politikamız çerçevesinde gerçekçi hedefler ortaya koyduk. Türkiye'yi bitmiş olarak gösterenlere bir kez daha derslerini vereceğiz.

İhracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yılı geride bıraktık. Burada, üzerinde ısrarla durduğumuz konu enflasyon. Diyorlar ki 'AK Parti dönemi enflasyonda en yüksek oranlara çıkılan dönem.' Bunu daha önce paylaştım. 1989'da enflasyon oranı 64,3. 1990 60,4 1991 71,1, 1992, 66, 1993'te 71,1, 1994 120,3, 1995 76,1, 1996 79,8, 1997 99,1, 1998 69,7, 1999 68,8, 2000 39, 2001 68,5, 2002 29,8.. 14 yılın ortalaması 70,3. Bundan sonra hep tek başına bizim iktidarımız. Enflasyon ortalamamız 9,54.

Bay Kemal, sözcülerini iyi seç. Seni aldatıyorlar. Mum yatsıya kadar yanar. Bugün milli gelirle satın alma paritesinde 13'üncü olan Türkiye, daha da yükseldiğinde herhalde kendilerini pencereden atarlar. Bunları felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen o gazetelerde okuyamaz, siyasetçilerden duyamazsınız. Bizlere düşen geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı anlatarak mücadeleyi sürdürmektir. Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları alanı kaplar. Atılan iftiraya gerçeklerle cevabımızı vereceğiz. Kimsenin milletimizi umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. 2053 ve 2071 vizyonlarımız bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli mirasımızdır.

Hanımlar AK Parti siyasetinin temel direği. Yaptıklarımızı en iyi onlara anlatabilir, yapacaklarımızı onlarla paylaşabilir, onlar da muhataplarına anlatma zenginliğine kavuşabilir. Onları AK Parti'nin gönüllü seferberliğine davet edeceğiz. Aslolan gönüllere girmektir. Gönüllere giremezseniz, en üst düzeyde yatırım yapın milletimiz kabul etmez. Senin tepeden bakışın her şeyi bitirir. Tevazu çok önemli.

"Bez torba ve fileler dağıtacağız"

Çevreci parti malum AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız. Yeniden biz oraya döndük dönüyoruz. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız.