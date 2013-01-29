Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile azınlıkların durumunu konuşacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile Yunanistan’daki Türk azınlığın durumu ve Heybeliada’da açılması için hazırlık yapılan Ruhban Okulu konularını görüşmesi bekleniyor.

Başbakan Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile görüşecek.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün (28 Ocak 2013) yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, kamuoyunda “240 imam yasası” olarak bilinen Yunanistan'daki Türk ve Müslüman azınlığını ilgilendiren yasa değişikliğine ilişkin olarak “Katar'a hareketinden önce de Başbakanımız Yunanistan başbakanını arayacaklar, kendisine bunun parlamentodan geçmemesi, geçmiş ise cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesi konusunda tavsiyede bulunacak” demişti.

Başbakan Erdoğan’ın görüşmede Samaras’a, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias’ın iade ettiği yasa konusunda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

Yunanistan Parlamentosu, Batı Trakya Türk azınlığının itirazlarına rağmen, 240 imamın, din dersi öğretmeni adı altında, Yunan devleti tarafından atanmış müftülüklere kadrolu olarak tayin edilmelerini öngören 2007 sayılı yasada bazı değişiklikler yapılmasını öngören bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Arınç: Başbakanımız tavsiyelerde bulunacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı’na “240 imam yasası” hakkında tavsiyelerde bulunacağını söyledi.

Arınç, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için yapılan çalışmalara vurgulayarak, Yunanistan’ın da azınlıklar konusunda harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Arınç, “Biz bu konunun üzerinde çalışıyoruz ve meseleye din ve vicdan özgürlüğü bakımından, farklı inanç grup ve azınlıklarının dini ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından da olumlu yaklaşıyoruz. Ancak biz böyle çalışırken samimi gayret içerisindeyken, Yunanistan'da olup bitenler; Batı Trakya Türklerinin ihtiyaçlarının karşılanması şöyle dursun ibadet özgürlüklerine, vakıf kurmalarına, gayrimenkul edinmelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler bizi fevkalade üzmektedir” dedi.

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan, AİHM'den onu ortadan kaldıracak pek çok karar çıkmasına rağmen AB üyesi Yunanistan tarafgir tutumunu sürdürmeye devam etmektedir. En sonunda 240 öğretmenin atanmasına dair bir yasa Yunan Parlamentosu'ndan çıkmıştır. İki müftüyü Yunan hükümeti atadı, biz buna karşı yasal haklarımızı kullanarak kendi müftülerimizi atadık. Ama bizim müftülerimizi Yunan hükümeti kabul etmiyor. Şimdi de yine kendi atadıkları müftülerin emrinde görev yapmak üzere atamayla görev tayin ediyorlar, cemaatin haklarını ellerinden alıyorlar.”

‘Türkiye’nin yaptıklarıyla Yunanistan’ınki bir değil’

Arınç, Türkiye’nin azınlıklara yönelik uygulamalarıyla Yunanistan’ın Türk azınlıklara yönelik politikalarının eş değerde olmadığını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Türkiye'deki patriği biz atamış olsak, şuradaki görevlileri biz seçmiş olsak kabul eder misiniz?' 'Hayır' 'Sizin yaptığınız ne peki? 'Biz bunu gözden geçirelim' dediler. Katar'a hareketinden önce de Başbakanımız Yunanistan başbakanını arayacaklar, kendisine bunun parlamentodan geçmemesi, geçmiş ise cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesi konusunda tavsiyede bulunacak.

Bizim Türkiye'de yaptıklarımıza bakarak Yunanistan'daki Türk ve Müslüman azınlığa yapılanları yan yana getirmek mümkün değildir. Hükümetimizin bir kararı şudur; insan hakları, özgürlükler ne ise bunda gereğini yapacağız ama bizim bu kadar yaptığımız işin karşılığında Batı Trakya'da yaşayan bir avuç Müslüman Türk azınlığa reva görüleni kabul etmemiz mümkün değildir. Ruhban Okulu açılmasını isteyenler bir de bu tarafa baksınlar, ondan sonra bu taleplerinde kendilerini ciddi görelim.”