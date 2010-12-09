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Erdoğan: yumurtalı öğrenciler okula nasıl girdi?

Erdoğan, Burhan Kuzu’ya yapılan yumurtalı saldırıya sert bir dille tepki gösterdi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Burhan Kuzu’ya yapılan yumurtalı saldırıya sert bir dille tepki gösterdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

İki haftadır İstanbul'da planlanan tezgah neyse Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki olay da aynıdır. Kimse bunu özgürlükler adına ifade edemez. Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki olayda akademisyen özelliğiyle, milletvekili özelliğiyle fakülteye konferans vermeye giden Sayın Kuzu'ya 100'e yakın yumurta atılmıştır. Özgürlüğün tanımında yumurta atmak varsa, onu bilemem. Ben burada üniversite yönetimini suçlu buluyorum. Bu yumurtalı öğrenciler üniversiteye nasıl sokulmuştur? Bunlar gerçekten Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri midir? Ben burada öğrenci olmayanları da gördüm. Onların yaklaşım tarzları da bu işin aynı zihniyetin orada hazırladıkları tuzağın değişik görüntüsüdür. Bunların hangi yapının mensubu olduğunu tahmin ediyoruz. Ülkede daha ileri bir demokrasiyi hazmedemeyenlerin tavrıdır. Gerçek manada, özgürlük mücadelesi masada konuşarak olur. Entelektüel bir ortamda düşüncelerinizi ortaya koymakla olur. Elinize yumurtaları alıp girmekle ya da meydanlarda molotof koktylleriyle saldırmakla böyle bir özgürlük mücadelesi olmaz. Bunların hepsi ortada. Polisimiz de gerekli tavrını ortaya koyacaktır.


Kendi tuzağına düştü

Orada konuşan Süheyl Batum, bizi eleştireyim derken kurduğu tuzağa kendi düştü. Önce bize ‘faşist’ diyen zat, öğrencilere ‘faşizan’ diye tespiti koyunca orada cevabını almış oldu. O da yanlış, bu da yanlı. Bunların doğrusunu bulmamız gerekiyor.


Medyaya eleştiri

Medyaya olan kınamamı tekrar ediyorum. Medya bu konulardaki tavırlarında aynen terör örgütünün yaptıklarını ekranlara taşıması gibi bunları da günlerce ekranlara taşıması sanki ülkenin bütününde bu olaylar oluyormuş gibi yansıtılmasını doğru bulmuyorum.Yapılan değerlendirmeler belli ideolojilerin değerlendirmeleridir.


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