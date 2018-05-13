Erdoğan, yüksek yargıyla aynı masada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Buluşmada, “iliksiz cübbesini iliklemeye çalıştığı” iddiasıyla eleştirilen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Erdoğan ile yan yana oturması dikkat çekti.

Akşam yemeğine, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya Yüksek Mahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.