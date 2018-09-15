Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi için Yukarı Karabağ sorununun çözümünün şart olduğunu söyledi.

Azerbeycan'ın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Bakü'de konuşan Erdoğan, " Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmazıdır. Bu böyle bilinsin" dedi.

Erdoğan, "Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, "Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir" diye yazdı.