Erdoğan Youtube'dan Obama'ya seslendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta Türkiye'de yasaklı Youtube'dan yayınladığı mesajında “Ben Sayın Obama'dan da Orta Doğu'ya yönelik gerek sessiz yığınların sesi, gerekse kimsesizlerin kimi olmasını bekliyorum” dedi.



Erdoğan, Davos'taki Kongre merkezinde Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından, kurulmuş olan web cam sistemi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Youtube'da yayımlanmak üzere Davos için özel hazırlanan web cam sistemi aracılığıyla dünyaya görüntülü mesaj verdi.



‘Obama’nın Orta Doğu tanımlaması farklı olacaktır”



Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



“2009 yılına maalesef dünya coşku dolu bir barışla giremedi, sıkıntılı girdi. Özellikle, Orta Doğu bu sıkıntının başını çekti diyebilirim ve tüm dünya liderlerinin Orta Doğu'ya bakışı gecikmeli oldu. Şu anda Orta Doğu'daki sıkıntıları süratle giderebilmek için yeni girilen ateşkes süreciyle birlikte inanıyorum ki, Orta Doğu'da bin 300'e yakın sivil öldü ve 5 bini aşkın sivil yaralanmış vaziyette. Gazze'nin altyapısı tamamıyla çöktü, üst yapı ciddi hasarlar görmüş vaziyette. Buna yönelik olarak Orta Doğu barışına nasıl bir katkıda bulunacağız, bunun gayreti içerisinde olmamız lazım. Özellikle 20 Ocakta başlayan Amerika'daki Sayın Obama süreci ile alakalı olarak da inanıyorum ki Orta Doğu'da Obama'nın yeni tanımlaması, Orta Doğu'daki tanımlaması farklı olacaktır. Doğrusu ben Sayın Obama'dan da Orta Doğu'ya yönelik gerek sessiz yığınların sesi, gerekse kimsesizlerin kimi olmasını bekliyorum. ve Türkiye olarak her an Orta Doğu barışı noktasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Temenni ediyorum ki Davos buluşması bu noktada önemli bir sıçramaya vesile olsun.”













