Erdoğan: Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu konut, okul, lojman gibi çeşitli yatırım, tesis ve hizmetlerler düzenlenen törende, "Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nden sonra toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında her alanda en güçlü şekilde girmeyi arzu ediyoruz. Ekonomide savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar, işimizi zorlaştırmış olsa bile hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis, önümüze çıkan her engel ile üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla, milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle veriyoruz. Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz"

"Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken, hamdolsun biz yatırım hamlemize yeni hamleler ekliyoruz. Sadece son 1 ay içerisinden Gaziantep’ten Hatay’a, Konya’dan mersine kadar ülkemizin dört bir yanında, barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye’ye terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de Malatya’dan veriyoruz. Bu gün bir kez daha durmak yok, yola devam ediyoruz."

"Eğitimde 8 ilçemizde inşası tamamlanan okullar ile lojmanları, Sağlık’ta Arguvan ilçemizde inşa edilen, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, acil sağlık istasyonu ile Kuluncak ilçe entegre hastanesini insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt TSE Araç kontrol merkezini, enerjide 380 kilowattlık Keban-Şal2 Özel Bölge güçlendirmesinin açılışını yapıyoruz. Gençlik ve Spor’da ilçelerimizdeki futbol sahalarının, gençlik merkezlerini, olimpik kapalı yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye alıyoruz. İnönü Üniversitesi’ne ait 217 yataklı İnönü Onkoloji Hastanemizi, Turgut Özal Üniversitemizi attığımız bu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı toplam yatırım tutarı, 438 milyon TL’yi geçen hizmet binalarının, tesislerin, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin tamamladığı muhtelif alt yapı, üst yapı projelerinin, güvenlik birimlerimize ait hizmet binalarının, özel sektörümüze ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileri ile tüccarlarına, nakliye, depo kirası ve vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile toplam yatırım tutarı 13 milyon Euro’yu geçen ikinci bir depoyu da 2021 yılının ikinci yarısında şehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Böylece kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 60’ından fazlasını yapan Malatya’yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz. Kayısı üreticilerine olan desteğimiz sadece depolama tesisleri ile sınırlı değildir. Ülkemizin marka ürünlerinden olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinden işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kayısı üreticilerinin verdiği emeğin karşılığını alması ana önceliğimizdir. 2020senesinde bu doğrultuda devrim niteliğinde bir adım attık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kuru kayısıyı toprak mahsulleri ofisimizin alımlarına dahil ettik. Önümüzdeki dönemde bu adımları devam ettirerek, üreticilerimizi korumayı sürdüreceğiz."

"Ülkemiz aktif fay hattında"

Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1 asırdır meydana gelen depremlerde onbinlerce kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Ülkemiz coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunuyor. Son bir asırda yaşadığımız büyük depremler, bu acı gerçeği sık sık hatırlatıyor. Türkiye on binlerce insanın hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almamıştır. Özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göç ile beraber, çarpık yapılaşma, başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizin diğer kronik meseleleri ile birlikte depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında, şehirlerin imarından, binaların inşa standartlarına kadar tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 ilin tamamında, kentsel dönüşüm projeleri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye’ye sağlam, güvenilir, sağlıklı, depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup, bitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda, mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evlerin ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek önem arz ediyor. Bu gün açılışını yaptığımız en önemli yatırımız, TOKİ’nin inşaatını bitirdiği deprem konutlarıdır."



