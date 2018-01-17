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"Erdoğan, YÖK'ün 'yeni unvan' tezgâhını önlemelidir"

Üniversitelerde "Yardımcı Doçentlik"in kaldırılacağı yerine "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosu getirileceği iddia ediliyor

17 Ocak 2018 03:15

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri YÖK'ün üniversitelerin akademik yapılanmasına yönelik olarak yaptığı düzenlemeyi değerlendirdi. Ayeri, "Doktor Öğretim Görevlisi" gibi yeni ünvanlara akdemisyenlerin tepki gösterdiğini anlattı. "İnşallah dağ fare doğurmaz" diyen Ayeri, "Cumhurbaşkanı, bu tezgâhı önlemelidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili düzenlemede "Yardımcı Doçentlik"in kaldırılacağı yerine "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosu geleceği iddia ediliyor.  

Ayeri'nin "Yrd. Doç. Dr.'lere yeni tuzak" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ülkenin yoğun gündemine rağmen, Cumhurbaşkanı sözünü tuttu; "Yrd. Doç. Dr.'lerle ilgili sorun bu hafta halledilecek". Yeni tasarının YÖK tarafından hazırlanarak başbakanlığa teslim edildiğini biliyoruz. Son rötuşların tamamlanıp, Meclis'e sevki bekleniyor. En az 35 bin öğretim üyesinin gözü kulağı Ankara'da.

"İnşallah dağ fare doğurmaz". Derken ortaya şimdi de "yeni unvan ihdası" çıktı. Yılların mağdurları bunu duyunca şoka uğradılar. "Aylarca bunun için mi bekletildik. Bizler etik olmanın, hırsız olmamanın cezasına çekiyoruz. Bu yeni unvan da ne oluyor?" mesajları havada uçuşuyor.

Arzulanan yasanın çıkmaması için uğraş veren; "Cumhurbaşkanı ile görüştük, vaz geçirdik" diyenlerin işin peşini bırakmadığı anlaşılmakta. Yıllar yılı yanlış yolları kullanıp doçent veya profesör olanların niyeti belli.

Yapılması gerekenler

Cumhurbaşkanı, bu tezgâhı önlemelidir. Oyun kurucuların kulağını mutlaka çekmelidir. Özetle sıralarsak yapılacaklar çok basit:

1- Mevcut Yrd. Doç. Dr.'lere uydurma unvanlar yaratılmamalıdır.

2- Bir engel gibi kullanılan yabancı dil sınavı kalkmalıdır. Uyduruk sınavları aşıp; konuşamayan/yazamayan akademisyenler yerine konuşan/yazanlar yaratan sistem geliştirilmelidir.

3- Doçentliğe başvuru için en az 4 yıl hizmet şartı konulmalıdır. 1-2 senelik Yrd. Doç. Dr. ile 10 yıl ve üzeri görev yapanlara mutlaka farklılık uygulanmalıdır.

4- Mevcut 5-10 yıllık Yrd. Doç. Dr.'ler bağlı bulundukları üniversiteye başvurmaları halinde süratle doçent kadrosuna geçirilmelidir. 10 yıl ve üstünde hizmet vermiş olanlar ise profesör yapılmalıdır.

Özeti "etik olan", kul hakkının yenilmemesini bekleyen Yrd. Doç. Dr.'ler "uydurma unvanlarla" tekrar mağdur edilmemelidir.

Cumhurbaşkanını son kez uyarmayı görev biliyoruz. Böylece tezgahlanan engellemeyi yok etmesini umuyoruz.

...

Özel not:: Eğer gerekli değişiklikler yapılıp ezilmişlerin hakları verilirse bunlar bir kişiye daha minnet borçlu olacaktır; Yrd. Doç. Dr. Göktan Ay. Yıllardır yaptığı çalışmalar ve kamuoyunu oluşturma gayretleri için "insanüstü" yakıştırması dahi az.

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