Erdoğan yineledi: En az 3 çocuk

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül damadın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da gelinin şahitliğini yaptı. Çok sayıda bakanın da katıldığı nikah törenine, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'den yaklaşık 1.5 saat sonra geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Meynume Davutoğlu (Topçu) ile Talha Topçu çiftinin Kandilli Cemile Sultan Korusu'ndaki nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Topbaş’ın, “Çiftin nikahına şahitlik eder misiniz?” sorusuna Cumhurbaşkanı Gül, “Şahidiz, Allah mübarek etsin” derken, Başbakan Erdoğan “Şahit oldum. Allah’tan mutluluklar diliyorum” yanıtını verdi. Evlilik cüzdanını geline veren Gül, “Allah mutlu, mesut etsin. Allah aile saadeti versin. Memleketimize, vatanımıza, ailelerimize faydalı inşallah güzel evlatlarınız olsun. Onlar da faydalı güzel çocuklar olsun. Ben Tayyip Bey’den belediye başkanlığı döneminde nikah cüzdanının kime verildiğini öğrenmiştim. Onun için kızımıza veriyorum. O daha iyi saklıyor. Gerektiğinde hemen buluyor, çıkartıyor, veriyor. Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

ERDOĞAN YİNE 3 ÇOCUK İSTEDİ

Başbakan Erdoğan da çifte mutluluklar dileyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bir şey demeyi unuttular. Biz diyoruz ki en az 3 tane çocuk istiyoruz. Çünkü bu milletin sizler gibi değerli yavrularımızın oluşturduğu ailelere ihtiyacı var. Milletimize, vatanımıza faydalı nesiller yetiştirmenizi bekliyoruz. En kötü gününüz böyle olsun” dedi. Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda davetli katıldı.



