-ERDOĞAN YİNE TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ve gazeteci Bekir Coşkun tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında, ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddiasıyla açtığı davada, 5 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Cumhuriyet gazetesi ve Coşkun'un avukatı Feyza Yüksel katıldı. Avukat Cemaloğlu, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak davanın kabul edilmesini talep ederken, avukat Yüksel ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Mustafa Çakmak, davayı kısmen kabul ederek, gazete ve Coşkun'un, Başbakan Erdoğan'a yayım tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin, ''Cumhuriyet Ankara'' ekinde, 29 Ekim 2010 tarihinde yayınlanan ve Bekir Coşkun tarafından kaleme alınan ''Cumhuriyeti Niçin Yıkamazsınız?'' başlıklı köşe yazısında, ''Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunulduğu, onur ve saygınlığını ihlal eden ifadelere yer verildiği'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, gazete ve Coşkun'dan yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.