Erdoğan: Yine gemileri var demeyin

T24 - 24 Kasım arefesinde öğretmenleri ağırlayan Başbakan Erdoğan, kendi öğrencilik yıllarını anlattı. Bir öğretmenin kendisine gemi hediye etmesi üzerine Erdoğan, gazetecilere "Yine gemileri var demeyin" dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.



Başbakan Erdoğan, kısaca şunları söyledi:



“Biz üç insanın elini öperiz. Bazıları ayak filan da öpüyorlar, el de öpüyorlar, rastgele alıyor başını gidiyor, bu iş de. Biz, bir annenin elini öperiz, hatta benim huyumdur, zaman zaman annemin ayaklarının altını da öperim. Çünkü orada çok farklı bir zenginlik var, cennet var orada onun için. Babanın elini öperiz, bir de öğretmenimizin elini öperiz.



Hiç kimsenin önünde diz çökmeyen kudretli idarecilerin, öğretmenlerinin önünde dize geldiklerini görürsünüz. Sultan II. Mehmet gibi büyük bir Fatih'in, Ak Şemsettin gibi bir hocasının önünde, rehberinin önünde onun sayesinde bir çağı kapatıp bir çağı açan böyle bir gerçeği görürsünüz ve bu kapıların aralandığına şahit olursunuz.



Biz bugünde ilme, alimlere, bilim adamlarına en önemlisi de bize bir harf öğreten, bize bir harfin ötesini öğreten, öğretmenlerimize bu nazarla bakıyoruz. Onun için Hazreti Ali'ye atfen söylenen 'Bana bir harf öğretinin kölesi olurum' ifadesi herhalde bu zenginliğin nerelere ulaştığını da çok açık net ortaya koyuyor.''



Şahsen ben 110 kişilik sınıflarda okudum. En iyi okuduğum zaman 70 kişilik sınıftı. Ve biz göreve geldiğimiz zaman buna benzer sınıflar vardı. Ama artık bunlar büyük ölçüde yok oldu. Şimdi hedefimiz 30'un altına düşebilmek, azami 30'la bu işi hedeflemek ve tekli eğitim sistemini yakalamak.



Ulaştırma Bakanıma da talimatı verdim. 300 bin derslik hedefliyoruz, bu 300 bin dersiliği de inşallah gerçekleştireceğiz.



2002 yılında 635 lira olan öğretmen maaşı bugün 1809 liraya ulaştı. Bu, yüzde 185 oranında bir artıştır.''



Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere hediye verdi.

Bayanlara pozitif ayrımcılık



Bu arada bazı illerin öğretmen temsilcileri de Başbakan Erdoğan'a hediye taktim ettiler. Erdoğan, Giresun temsilcisi Öğretmen Emine Karataş'ın getirdiği sandığı görünce çok şaşırdı.



Sandıkta neler olduğunu merak eden Başbakan Erdoğan, sandıktan çıkan çikolata ve fındıkları ise önce bayan muhabirlere verdi.



Erdoğan, bir kadın muhabirin ''Erkek muhabirler kıskanacak'' demesi üzerine de ''Anayasa'nın 10. maddesi gereği bayanlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz'' dedi.

‘Yine gemileri var demeyin'



Erdoğan, Sinop'tan gelen Orhan Başkan'ın gemi maketini taktim etmesi üzerine, gazetecilere dönerek, ''Şimdi yine gemileri var demeyin'' diye seslendi.



Erdoğan, Siirt'ten gelen ve annesi kanser hastası olan öğretmeni en kısa zamanda ziyaret edeceğini söyledi.