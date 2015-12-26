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Erdoğan, 'yılın fotoğrafları'nı seçti

Erdoğan, 'haber' kategorisinde tercihini, Özge Elif Kızıl'ın 'Yunanistan'daki sığınmacılar' başlıklı fotoğrafı için kullandı

26 Aralık 2015 10:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oylamaya sunulan karelerini inceleyen Erdoğan, "haber" kategorisinde tercihini, Özge Elif Kızıl'ın "Yunanistan'daki sığınmacılar" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli tarafından çekilen "3. köprüde sona doğru" fotoğrafına oy veren Erdoğan, "spor" kategorisinde ise Orhan Akkanat tarafından çekilen "Arda Turan'ın gözyaşları" fotoğrafını tercih etti.

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