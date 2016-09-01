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Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli arasında samimi diyalog

Bir süre sohbet eden üçlünün, neşeli halleri gözden kaçmadı

01 Eylül 2016 20:01

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Adli Yıl açılış töreni öncesinde, törenin düzenlendiği Millet Kongre Merkezi’nin fuaye alanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan diyalog objektiflere yansıdı. Bir süre sohbet eden üçlünün, neşeli halleri gözden kaçmadı.

Adli Yıl açılış törenine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Törende bazı hâkim ve savcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta alkışlamaları tartışma konusu oldu. 

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Adli Yıl açılışıCumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali YıldırımDevlet Bahçeli

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