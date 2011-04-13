Erdoğan, YGS için 'açıklamalardan tatmin olduk' dedi

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, her başvuranın aday olamayacağını belirterek, “6 bin müracaat var, bunu 550’ye indireceksiniz. Kılı kırk yardık” dedi. Erdoğan ayrıca YGS için ilk kez konuştu, "Açıklamadan tatmin oldum" dedi.



Strasbourg ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İbrahim Tatlıses’in bağımsız aday olmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Müracaat eden herkes aday olur diye bir şey yok. İbrahim Bey sanatına saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Maalesef istenmeyen bir durumla da karşı karşıya kaldı. Fakat biz 10 kişiden 1 kişi seçiyoruz. Bu esnada genel başkan yardımcım kendilerini aradı ve evladına bu konuyla ilgili, bu dönem listemize koyamayacağımızı bildirdi. Durumun özeti bu.” Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Milletim nasıl değerlendirecek'



Ergenekon davasında tutuklu olan isimlerin aday gösterilmesiyle ilgili hatırlatma üzerine de Erdoğan şunları söyledi: “Bunu benim değerlendirmemden çok, milletim nasıl değerlendirecek onu merak ediyorum. Şu anda bu insanlar hangi davadan tutuklu ortada. Dokunulmazlık için bu kadar konuşan CHP’nin, BDP’nin tavrı bunların hepsi ortada. Dokunulmazlık kaldırılsın diye bu kadar konuştular. Şimdi dokunulmazlık zırhına kimlerin müracaat ettiği, o da ortada. Ergenekondu, Balyoz davasıydı bunlarla ilgili devam eden bir süreç içerisinde atılan bu adım manidardır diye düşünüyorum. Herhalde seçim kampanyası boyunca, kampanyaya katılmadan daha önce BDP’de zaten buna benzer bir şey yaşandı. Bu tür örnekleri şu anda CHP’nin ve MHP’nin yaşıyor olması da ilginçtir herhalde. Renkli bir kampanya olacaktır diye düşünüyorum.”





2. YGS’yi erteleme gayreti var



Başbakan, YGS ve şifre iddiaları ile ilgili de ilk kez konuşarak, şöyle dedi: “ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarından tatmin oldum. Herhalde birilerinin tezgâhı bozuluyor ki bu işten çok rahatsızlar. Burada zaman kaybıyla 2’nci imtihanı engelleme gayretleri var ve sokaklara kimlerin döküldüğü ortadadır. Bunların provokatif eylemleri, hiçbir zaman bu YGS imtihanını da bence olumsuz yönde etkilememelidir. Samimi olarak kazananlara geleceğe yönelik başarı temennilerimi iletiyorum.”





'Vazgeçmedik kucakladık'



Erdoğan bir gazetecinin, “Aydın Menderes, Ramiz Ongun gibi isimlerden neden vazgeçildi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bunu vazgeçme olarak değerlendirmeyelim. Buna benzer arkadaşlarımız var. Mesela bir tanesi merhum Alparslan Türkeş’in oğlu. Şu anda bizim İstanbul’dan adayımız. Aynı şekilde Manisa’da Selçuk Özdağ yine adayımız. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki Ak Parti’nin kucaklayıcılık anlayışı çok daha farklı. Herhangi bir ön kabulümüz yok. Tek ön kabulümüz var, çizgimiz. İlkeliyiz, ilkeli devam edeceğiz.”





'Saygın olanı tercih ettik'



Başbakan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’daki aday tercihleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Biz geçen seçimde 150’yi aşkın yine böyle bir değişikliği gerçekleştirmiştik. Bu sadece Doğu ve Güneydoğu bölgesini hedefleyen bir şey değil. Bütün değerlendirmelerimizi yaparken yine illerinde saygınlığı olan, sevilen, her zaman tanınan değil bir de oranın evladı olduğu halde, devlette görevi olan, farklı yerlerde yıllarını vermiş olan insanları tercih ettik. ”





