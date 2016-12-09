Erdoğan: Yetmez, milletim dolardan TL'ye geçişe daha da yüklenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dövizden Tl'ye geçiş konusunda "Yetmez, milletim dolardan TL'ye geçişe daha da yüklenmeli" dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Müteşebbislerimizi rahatlatmaya yönelik, piyasayı rahatlatmaya yönelik, aynı zamanda da tabii şu anda özellikle de İŞKUR açısıyla, 600 bin, 100 bini devlet, 500 bini özel sektör olmak üzere işsizliğe ilaç olması bakımından böyle bir adımın atılması da süre itibarıyla 9 ay da olsa, bu 9 aylık süreci özel sektörün gayet iyi değerlendireceğine inanıyorum ve bu şekilde de 500 bin işsizimizin iş bulması ve bunun İŞKUR tarafından bedelinin ödenmesi, 100 bininin de kamuda istihdam edilmesi, bunlar tabii bu geçiş süreci için gayet iyi tespit edilmiş bir adım diye düşünüyorum.

Dövizden TL'ye geçiş

Geçen cumadan bugüne dövizde TL’ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Ama yeterli mi değil bence buna milletim daha da yüklenmeli diye düşünüyorum. Sayın Başbakanımız da devletin kamuya yönelik alımlarda ihalelerde fevkalade bir durum olmaması halinde TL ile adımın atılacak olmasını söylemesi de bizi rahatlatacaktır.

Rusya, İran ve Çin ile görüşmeler

Bir diğer önemli adım da sayın Putin’le konuşmuştu bunu yerli para ile aramızda ticaret yapalım. İran ve Çin’le yaptığım görüşmelerde de buna olumlu baktılar. Bunu yaparsak paralarımızın üzerindeki kur baskısından kurtulur. Faiz noktasında da özellikle faiz lobisine benim halkım artık prim vermemeli. Faiz lobisi bir şeyin yarışı içinde kendi öz kaynaklarıyla değil halkın parası üzerinden kendisi ranta dönüştürüyor. Onunla da daha sonra övünüyor. Geçen yıl ne kazandınız bu yıl ne kazandınız sadece o aradaki farkı yatırımcılara düşün faizle verseniz onlar da yatırıma dönüştürse. Ne olacak o zaman istihdam üretim rekabet artacak. O, sürümden kazanacağı gibi ülke de kazanacak. Faiz noktasında ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte merkez bankasıdevlet bankaları çok daha hassas davranacağı gibi örnek olması lazım.

Yeni Anayasa paketi

Aslında 3 aşama değil de şöyle bir önergenin verilmesi olayı ondan sonra önergenin kabulü ve bir de yüce divana sevki. Böyle bir durum söz konusu. Sayın başkanlar bu konularda kendi aralarında mutabakat kaldılar. Bunsan sonraki süreç komisyon ve genel kurul süreci. 20 maddelik bir paket zannediyorum görüşmeler sonunda bize gelecektir. Biz de vakit kaybetmeden değerlendirmemizi yapıp bunu millete götürmektir.

Darbe komisyonu

Komisyon yapacağı çalışmaları yaptı. Artık son çalışmaları yapıp raporunu hazırlamak suretiyle görevini tamamlarsa isabetli olur diye düşünüyorum