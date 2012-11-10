Erdoğan: Yeri geldiği zaman idamın haklılık sebebi var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'te yaşanan olayı anımsatarak ''Şu anda Avrupa'da idam kalktı ama Amerika'da, Japonya'da, Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın haklılık sebebi var'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nun ''Demokratik Küresel Yönetişimin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkısı'' konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.

'Daimi, geçici üye olamaz'

Soru soran katılımcılara teşekkür eden Başbakan Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nde ''daimi'' ve ''geçici üyelik'' gibi bir ayrıma karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Bu ayrımın yanlış olduğu inancındayım. Olacaksa tamamıyla bütün üyelerin hepsinin BM Güvenlik Konseyi'nin veya BM'nin kurucu şartında olduğu gibi büyük uluslar ile küçük uluslar hak eşitliğine eğer sahipse, hak eşitliğine sahip olduğuna göre, oradaki üyelerin tamamının da daimi üye olması lazım. Daimi, geçici üye olamaz.

Kaldı ki burada dönüşümlü bir değişim yapılabilir, bu değişim sürekli de olabilir, bir yıl da olabilir. Bir yılda bu üyeler değişebilir ve gelen üyelerin hepsi de aynı haklara sahip olarak dünyanın yönetimini, yönetişimini onlara sağlar.''

'İsrail'e yaptırım uygulanmıyor'

Başbakan Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin ve BM'nin, İsrail ile ilgili olarak bugüne kadar vermiş olduğu kararların hiçbirinin İsrail tarafından uygulanmadığına işaret ederek, bunun karşılığında İsrail'e bir yaptırım da uygulanmadığını vurguladı.

'Demokratik irade iktidar değil, demokratik irade burada mahkumdur'

Terör konusunda da halen uluslararası bir platform oluşturulamadığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

''Afganistan, Pakistan, Türkiye bunun içinde. Terörle mücadelede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama bakıyorsunuz terörle mücadelede 'benim teröristim iyi, seninki kötü mantığı' hala bu işe hakim durumda. Çok ilginçtir şu anda, Suriye'de mevcut bir vahşet var, bu vahşeti yöneten de orada bir devlet başkanı. Bu vahşet devam ederken ibadethaneleri bile uçaklarla bombalarken şu anda buna karşı sessiz kalan BM var. Nereye kadar bu devam edecek, nerede BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, ne zaman ellerini taşın altına koyacaklar? Bütün bunlara karşı ortak tavır almaya mecburuz. Almadığımız takdirde bu küresel yönetişimin demokratikliğini konuşamayız. Çünkü burada demokratik irade iktidar değil, demokratik irade mahkumdur.''

'Yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var'

Başbakan Erdoğan, geçen yıllarda Norveç'te yaşanan ve 1 kişinin 77 kişiyi silahla öldürdüğü olayı anımsatarak, bu kişiye verilen 21 yıllık hapis cezasını da eleştirdi.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Ben sordum, merak ettim. Nasıl oluyor da 77 insanı öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor? Bana verilen cevap şu; 'hayır, çıkmaz. 21 yıl sonra bir şey uydurulur tekrar 21 yıl verilir'. Ben buna nereden inanacağım, bunu çözmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da idam kalktı ama Amerika'da kalktı mı, Japonya'da kalktı mı, Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var.''