Erdoğan: Yer altında iş yaparsanız tabiki yargı karşınızda olacak



T24 - KCK operasyonlarına destek veren Erdoğan 'Bu ülkede teröre bulaşan kim olursa olsun bunlara karşı biz güvenlik güçleri olarak yargının vermiş olduğu kararlara uygun şekilde hukuk çerçevesi içinde bu adımları atacağız' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Marmaray'da ilk ray kaynağı töreni"ne katıldı. Törende konuşan Başbakan Erdoğan, dün yapılan KCK operasyonuna ilişkin yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi.



"Bu ülkede teröre bulaşan, terörün içinde olan, teröre yataklık yapan kim olursa olsun, yasaları çiğneyen kim olursa olsun bütün bunlara karşı biz güvenlik güçleri olarak yargının vermiş olduğu kararlara uygun şekilde hukuk çerçevesi içinde bu adımları atacağız" diye konuşan Erdoğan,"Sümen altı etmeyeceğiz geçmişte olduğu gibi" dedi.





'Yer altında iş yaparsanız tabiki yargı karşınızda olacak'

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sonuna kadar yürütüleceğini belirten Başbakan Erdoğan, "İllegaliteye asla ülkemizde yer olmayacak. Biz herşeyi yerin üstünde görmek istiyoruz. Demokratik sisteme inanıyorlarsa, çalışmalarını parlamentonun içinde hukuk çerçevesinde yürütmeliler. Yer altından bu işleri yürütmeye çalışırsanız karşınızda tabi ki bu ülkenin yargısını, güvenlik güçlerini bulacaksınız. Bu mücadeleyi sonuna kadar kararlı şekilde yürütmeye mecburuz. Milletimizin huzuru bunu gerektirmeketdir. Bu adımları atacağız. Biz 9 yıl boyunca çıtaya yükselterek bu günlere ulaştık. Bu çıtanan aşağı düşmesine, çekilmesine asla izin vermeyiz. Münferit bazı hadiselerden yola çıkıp, o hadiseleri de olduğundan farklı yorumlayıp karamsar senoryalar üretenlerin hayallare boşa çıkacaktır" şeklinde konuştu.





Kılıçdaroğlu'na 'fezleke' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekeye de değinen Başbakan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

"Bir tane fezleke ile kahramanlık taslayanlar var. Hakkımda 13 tane fezleke var. 'Yargıya hakeretten' 3 tane fezleke var.



Bundan önce niye böyle kahramanlık senaryoları ortaya koymuyordun? Şimdi bir fezleke ile kahramanlık ortaya koyuyorsun, idamdan bahsediyorsun. Kendi partisinin içindeki sıkıntıları acaba böyle bir senaryo ile toparlayabilirmiyiz cabası içine giriyor. Birileri TBMM'de yürüyor. Sizin milletvekilliğinizin kaldırılması için fezleke olması gerekiyor. Sizin hakkınızda fezleke mi var? Hakkında fezleke olmayanlar hangi dokunulmazılğın kaldırılmasını istiyor. Mesele şov. 'Silivri'de tiyatro var' diyorlar. Orada tiyatro yok. Tiyatro ana muhalefetin partisinin grubunda. Yargıda sorunlar mı var? 9 yıl boyunca çözerek geldik. Bundan sonra da çözerek geleceği yürüyeceğiz."







