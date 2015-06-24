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'Erdoğan yeniden AKP'ye dönecek, Baykal, Cumhurbaşkanlığı'na vekillik edecek'

'TBMM Başkanlığı için adaylık tartışmaları sürerken Ankara kulislerinde üç ayaklı formül konuşuluyor'

24 Haziran 2015 21:39

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Dışişleri Konutu’nda görüşmesinin ardından kulislerde TBMM Başkanlığı konuşulmaya başlanan Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın durumu bugün netlik kazandı. TBMM Başkanlığı için Baykal’ın adı açıklanırken siyasette üç ayaklı formül üzerinde duruyor. İlk sıralara oturan ise 7 Haziran seçim sonuçlarından memnun olmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’nın 106. Maddesine dayanarak görevinden çekileceği ve partisinin başına geçeceği söyleniyor. Böyle bir seçenekte Erdoğan’ın güvenilir bir kişiye Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesini istediği, bu nedenle Baykal’la görüştüğü ifade ediliyor. Erdoğan’ın bu yolla koalisyon hükümeti yerine başında bulunduğu partisi AKP ile Kasım ayında seçime gidebileceği ifade ediliyor.

 

 Hamzaçebi, bakanlık mı bekliyor?

 

Kulislerde, Baykal’ın adaylığının CHP- AKP hükümeti olarak yorumlayanların sayısı oldukça fazla. Hatta, CHP’nin bugün yapılan gurup başkanvekilliği seçiminde aday olmaması bakanlık beklentisi olarak yorumlanıyor. Hamzaçebi’nin, bakanlık olmadığı takdirde TBMM Başkanvekilliği içinde adı geçiyor.

 

CHP’den 20 kişi ayrılır mı?

 

En çok konuşulanlardan biri de AKP’nin kuracağı azınlık hükümeti. Böyle bir formülde Baykal’ın 20 kişilik bir ekiple partisi ile yolunu ayırarak böyle bir hükümete destek vereceği ifade ediliyor.

Erdoğan’ın partisinin başına geçmesi Anayasa’nın ‘ Cumhurbaşkanına vekillik etme’ başlıklı 106. Maddesi şöyle:

MADDE 106- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

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