Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı

AK Parti'nin 3'üncü Olağan Kongresi'nde tek aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.



Türkiye'nin 39. partisi olarak, 14 Ağustos 2001'de siyasi hayattaki yerini alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağan Kongresi ASKİ Spor Salonu'nda yapıldı.



Kongrede Genel Başkanlık seçimi için bin 463 delegeden bin 363'ü oy kullandı. Geçerli oyların bin 362'sini alan Erdoğan, genel başkanlığa seçildi.



Divan Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın İstanbul'da IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Finans Enstitüsü gala yemeğine katıldığı için teşekkür konuşması yapamadığını, partililere sevgi ve saygılarını ilettiğini söyledi.



MKYK adayları belli oldu



Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerine aday olan 50 kişinin isimleri belli oldu.



MKYK adaylarının isimleri şöyle:



''Abdulkadir Aksu, Agah Kafkas, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bülent Gedikli, Cemil Çiçek, Asuman Erdoğan, Ayşe Böhürler, Ayşe Türkmenoğlu, Cemal Yılmazdemir, Çiğdem Özkal, Mazhar Bağlı, Edibe Sözen, Ekrem Erdem, Emine Çift, Fatma Selma Kotan, Haluk İpek, Hasan Ali Çelik, Hüseyin Çelik, Hayati Yazıcı, Hüseyin Tanrıverdi, İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen, Lale Ersoy, Lokman Ayva, Said Yazıcıoğlu, Mahir Ünal, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Oymak, Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, Muzaffer Gülyurt, Necati Çetinkaya, Necdet Budak, Necla Hattapoğlu, Nükhet Hotar, Orhan Yeğin, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Reha Denemeç, Sadık Badak, Salih Kapusuz, Sema Özdemir, Suat Kınıklıoğlu, Şükrü Ayalan, Tevhit Karakaya, Zelkif Kazdal, Zeynep Karahanuslu.”



DTP'li Sakık'da kongre de



Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko kongreye kutlama mesajı gönderdi.



Kongreye, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun yanı sıra aralarında DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Avrupa'daki bazı Alevi örgütlerinin temsilcileri ile yabancı misyon temsilcileri de konuk olarak katılıyorlar.



'Biz birlikte Türkiye'yiz'



Kongre salonu, kongre konsepti olarak belirlenen ''Biz Birlikte Türkiye'yiz'' sloganın yazıldığı afişlerle donatıldı.



Kongrenin yapıldığı salonun dış cephesi de bu konsepte uygun bir şekilde düzenlenirken, salon da beyaz ve mavi renklerle süslendi.



Salonda ''Daima birlikte, daima ileri'', ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'', ''Seninleyiz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'' pankartları yer aldı.



Kongrede, müzisyen Özhan Eren'in AK Parti 3. Büyük Olağan Kongresi için bestelediği ''Işık Buradan Yükselir'' adlı şarkısı çalındı.



Kongrede ayrıca AK Parti'nin 7 yıllık icraatını anlatan bir film de gösterildi.