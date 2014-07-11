Erdoğan: Yeni Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacağım



“Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” diyerek 1 Temmuz’da cumhurbaşkanlığı yarışında kendisinin de olduğunu resmen ilan eden Başbakan Tayyip Erdoğan, nasıl bir cumhurbaşkanı olmak istediğini de tüm ayrıntılarıyla anlattı. “Yeni Türkiye Yolunda” başlığıyla hazırlanan strateji vizyon belgesini İstanbul’da 4 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen özel bir törende açıklayan Erdoğan, en çok ‘Yeni Türkiye’ vurgusu yaptı. Eski Türkiye’yi ‘baskı rejimi’, ‘devletin etrafına kümelenmiş elitler yönetimi’ olarak tanımlayan Erdoğan, “Yeni Türkiye”yi de, daha çok demokratik, daha çok özgür olarak tanımladı.

“Kaçınılmaz değişim başlamıştır” diyen Erdoğan, Yeni Türkiye’nin haklar ve özgürlükler açısından herkesi kucaklayan bir ülke olacağına vurgu yaptı ve Yeni Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğunda iki önemli önceliği olduğunu söyledi: Yeni Anayasa’yı yapmak ve terörle mücadele yolunda başlatılan çözüm sürecini sonuçlandırmak. Terör sorununun da, anayasa sorununun da Eski Türkiye’den kaldığından yakınan Erdoğan, “Muhalefet değişime direnmektedir ancak Yeni Anayasa’dan umudumuzu yitirmedik. Terör sorununu da tamamen bitirmek istiyoruz” dedi.

Hedef 2023

Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 2023 için temel hedeflerini “demokrasiyi geliştirmek, siyasi ve toplumsal normalleşmeyi sağlamak, toplumsal refahı yükseltmek ve dünyada öncü ülke olmak” olarak sıraladı. “Yeni Türkiye Yolunda” adlı stratejik belgesinin demokratik yönetim, refah toplumu ve öncü Türkiye alt başlıklarını taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bunlarla ne demek istediğini de şöyle dile getirdi:

Demokratik Yönetim: Hukuk ve demokrasinin üstünlüğünü sağlamayı sürdüreceğiz. Türkiye bugün dünyada itibar, hürmek ve muhabbetle anılan bir ülke oldu. Herkesin geleceğe güvenle baktığı bir ülkeyiz. Yönetim anlayışımız millet merkezlidir. Her türlü vesayete karşıyız. Biz, demokrasinin peşindeyiz. Yeni Anayasa öncelikli gündemimiz. Yeni Anayasa, yeni gelecek demek. Etnik, mezhepsel, inançsal her türlü farklılığı kucaklayan bir anlayışı hedefliyoruz. Bizim yönetimimizde herkes eşit olacak. Cumhurbaşkanlığı makamı statükonun bekçisi değil milletin tarafını tutan bir makam olacak. Nasıl ki devlet, din üzerinde tahakküm kuramazsa, dini gruplar da devlet üzerinde tahakküm kuramayacak. Devlet-din ilişkisini belirleyen unsur sivillik olacak. Devlet içinde paralel yapılanmalara izin verilmeyecek.

Refah Toplumu: G-20 ülkeleri içinde yer alan Türkiye, eğitim ve sağlık alanlarındaki reformlarını sürdürecek. Vatandaşın hakkının korunduğu ve gözetildiği uygulamalara devam edilecek. Sosyal devlet anlayışı güçlendirilecek. Bütçeden eğitime daha çok pay ayrılması uygulaması sürecek. Türkiye, sadece kendi içinde değil bölge ülkeleri için de bir sağlık üssü olacak. Gençlik, kadın hakları güçlendirilecek, aile kurumunun gelişmesi sağlanacak. Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması için çalışılacak. Ekonomi, savunma, çevre, turizm, bilim alanlarındaki yatırımlar daha da artırılacak.

Öncü Türkiye: Türkiye’nin AB’ye katılımındaki kararlığı sürmektedir. Türkiye, AB reform sürecine devam edecek ve gerekeni yapacaktır. AB’nin de Türkiye’ye daha samimi davranması beklenmektedir. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler bölgemiz için daha kapsamlı bir strateji geliştirmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Suriye’de insanlık trajedisi giderek derinleşmektedir. Suriyeli mazlumlara kapımız her zaman açık olacaktır. Filistin davası, bizim davamızdır. Filistinliler’e asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistin’e bomba yağdırdığı sürece İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesi sözkonusu olamaz. IŞİD denen örgüt, 49 vatandaşımızı kaçırmış, elinde rehin tutmaktadır. Onlara sesleniyorum: Eğer müslümansanız, vatandaşlarımızı bırakın.

'Ismarlama aday'

Cumhurbaşkanılğı için vizyon belgesini açıklayarak resmi seçim kampanyasını da başlatmış olan Erdoğan, CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ‘ısmarlama aday’ olduğunu söyledi. Başbakanlığı boyunca statükoyla, işkenceyle, elitizmle savaştığını anlatan Erdoğan, cumhurbaşkanı olduğunda da ‘millet adına’ hareket edeceğine dikkat çekti. Erdoğan’ın kampanya sloganı da “Milletin Adamı Tayyip Erdoğan” olarak belirlendi. Türkiye’nin 10 Ağustos’ta ilk kez referandum yoluyla cumhurbaşkanını seçeceğini yineleyen Erdoğan, referandumun da Türk demokrasisi adına büyük bir kazanç olduğunu anlattı.

'Millet için devlet adamı'

AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada Başbakan Tayyip Erdoğan’ın diğer seçim kampanyalarında olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca da çok çalışacağını belirtirken, önümüzdeki günlerde çok sayıda miting düzenleneceğini anlattı. Erdoğan’ın Yeni Türkiye vurgusu ile “Ben, millet için devlet adamı olacağım” mesajı verdiğini söyleyen Çelik, “Halka hizmet için kimsenin önüne engel koymasını istemeyen, halk için çalışma taahhüdünde bulunan bir cumhurbaşkanı adayımız var. Türkiye artık klasik devlet anlayışıyla yönetilmeyecek. Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye, yepyeni bir döneme uyanacak. Çünkü Erdoğan, her alanda çok çalışmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı makamını daha aktif kullanacak” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Hüseyin Yayman ise Erdoğan’ın stratejik vizyon belgesi açıklarken bir şekilde ‘başkanlık sistemine giden yolun taşlarını kurmaya çalıştığını’ söyledi. Yayman, “gerçek bir icraatın içinden konuşması da izledik ki, Erdoğan başkanlık sistemini Türkiye’ye getirme konusunda ne kadar kararlı olduğunu da ortaya koydu. Seçilmesi durumunda Türkiye, her anlamda yeni bir döneme girecek” diyor.

Kampanyalar başladı

5 partinin cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu da seçim kampanyasını başlattı. Sokaktaki halkın büyük bir değişim beklentisinde olduğunu dile getiren İhsanoğlu, AK Parti’li seçmenden de oy alacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı olması durumunda Erdoğan’la uyum içinde çalışacağını anlatan İhsanoğlu, ilk turda yüzde 60 oy almayı hedeflediğini de duyurdu. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ise cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda temel hedefinin Türkiye’ye barış getirmek olduğunu anlatıyor.