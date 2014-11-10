Erdoğan: 'Yeni Türkiye'den ilk defa Atatürk Nutuk'ta bahsetmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yeni Türkiye söylemini ilk defa Atatürk Nutuk adlı eserinde kullanmıştır" dedi. "1938 öncesine ve sonrasına ait en az iki Atatürk figürü inşa etmek onun anlaşılamasına en büyük engel ve manevi şahsına açık bir hürmetsizlik olmuştur" diyen Erdoğan, "Herkesin şahsi arzularına göre bir Atatürk yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Atatürk'ün ölümünün 76.Yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Cumhuriyetin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün bir defa hürmetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile birlikte bugün ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize ve aziz şehitlerimize de bir kez daha milletçe minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Rabbim tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun.

Atatürk'ün herkesin kendi çıkarına göre şekillendirdiği bir tarihi figüre dönüştürüldü. Yakın zamana kadar milli birliğimizi tahrip eden nice girişim Gazi Atatürk'ün aziz hatırasını istismar ederek meşrulaştırılmak istendi. Bir tek Atatürk varken çok sayıda Atatürk üretildi, çok sayıda Atatürkçülük yorumuyla şahsı manevisinin yıpratıldığını büyük bir teessürle izledik.

Gençlerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün yalınlığıyla bir insan ve bir lider olarak anlayabilmesi şahsen arzularımdan biri olmuştur.

Üretilen bir Atatürk değil, yaşam tarzı ve fikirleriyle konuşulan öğrenilen ve öğretilen bir Atatürk inanıyorum ki en başta onun aziz hatırasına gösterilebilecek en güzel hürmet olacaktır.

'Herkesin şahsi arzularına göre bir Atatürk yoktur'

1938 öncesine ve sonrasına ait en az iki Atatürk figürü inşa etmek onun anlaşılamasına en büyük engel ve manevi şahsına açık bir hürmetsizlik olmuştur. Herkesin şahsi arzularına göre bir Atatürk yoktur. Her isteyenin hayatının bir cüzünü cımbızlayarak kendisine meşruiyet kaynağı olarak öne sürdüğü meşruiyet kaynağı olarak kullandığı bir Atatürk olamaz.

Ne gazi Mustafa Kemal ne de Türkiye cumhuriyeti köksüz değildir. Cumhuriyet tek bir kişinin aldığı kararla kurulmamıştır. Uzun bir istişarenin neticesi olarak kurulmuştur. 1923, Malazgirt zaferinin bir uzantısıdır. 1299'da kurulan Osmanlı cihan devletinin uzantısıdır. 1453'ün bir uzantısıdır. Çanakkale zaferi cumhuriyetin kuruluşunun bir girizgahıdır. 23 Nisan 1920 ve Kurtuluş savaşımız da Cumhuriyetin bir müjdecisidir.

Cumhuriyetimizin çok güçlü bir şekilde, milli iradenin egemenliği üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

Milli irade her zaman Mustafa Kemal'in gündeminde oldu. Ruhi milli egemenliktir diyen Gazi Musatafa Kemal Atatürk'tür.

Gazi belli süzgeçlerden geçirilerek öğretildi. Milli irade vurgusu hep geri plana atılmıştır. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal daha farklı şekilde öğretilmelidir.

'Yeni Türkiye söylemi...'

Yeni Türkiye vurgusu ilk kez Gazi Mustafa Kemal tarafından Nutuk adlı eserinde defalarca zikredilmiştir. Gazi Kemal tam da bizim atfettiğimiz gibi Yeni Türkiye'yi 1920'de temelleri atılan Türkiye'yi kastetmiştir. 27 Mayıs müdahalesi ardından da Yeni Türkiye kavramı kullanılmıştır. 27 Mayıs sonrası Türkiye'si Atatürkçülük adı altında Atatürkçlülüğü çiğneyen bir Türkiye özlemidir. Bizim yeni Türkiye özlemimiz ise tıpkı Gazi Mustafa Kemal'in kastettiği 23 Nisan 1920 Türkiyesi'dir. Gazi Mustafa Kemal'in bir istismar aracı olmaktan çıkarılıp asker, komutan ve milli irade aşığı bir şahsiyet bir insan olarak öğrenileceği anlatılacağı bir Türkiye olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal'in statükonun idare-i maslahatın ve milli iradeye husumetin sembolü gibi kullananlar Yeni Türkiye'de ilk kez Gazi'nin kullandığı Yeni Türkiye kavramı içinde yanıldıklarını bir kez daha anlayacaklardır.

Gazi Mustafa Kemal'i hürmetle yad ediyorum.