Erdoğan: Yeni sistemde her an her şey olabilir; atanmış olanlar da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kimsenin yerinin garanti olmadığını belirterek, "Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir" dedi.

Suriye'deki gelişmelerin henüz istenilen durumda olmadığını belirten Erdoğan, "Suriye'de gelişmeler istenilen istikamette henüze gelişmiyor" diye konuştu.

Güney Afrika ziyaret öncesinde Ankara'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- BRIC zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya hareket ediyoruz. 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 ülkesi. Ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak katılıyor. Türkiye ile BRIC arasında ilk yüksek düzeyli görüşmeyi ifade etmektedir.

- Suriye halkı artık bu saldırılardan özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından koruma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek üzere teminat altına almak istiyoruz.

- Şimdi Güney Afrika'ya gidiş, gelişte çalışacağız. Ofisler üzerinde kimleri nereye atıyalım. Birçok arkadaşlarımız isimleri üzerinde görüşbirliğine vardığımız zaman, kendileriyle de görüştümüz zaman isimler belli olacaktır. 15-20 gün içerisinde bu işi tamamlamış oluruz. Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız.