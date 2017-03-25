Erdoğan: Yeni sistemde bakan sayısı ​gereğine göre azalır veya artar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "BM'de sanki muhtarlara konuşur gibi konuşuyor" sözlerini hatırlatarak, "Muhtar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelenlerden aşağı değildir" dedi. Erdoğan, yeni sistemde, cumhurbaşkanının en fazla üç yardımcısı olabileceğini söylerken, "Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır. Gereğine göre azalır veya artar" diye konuştu.

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"FETÖ terör örgütü bu milleti teslim alamadı. Antalya'nın da bu demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını biliyorum. Bir tarafta bayrağımız, öbür tarafta şehitlerimiz.

"18 maddeyi okumamış olanlar

bu ülkeye hizmet verebilir mi"

Geçmişte yaşanan çekişmelerin, krizlerin nelere mal olduğunu biliyoruz. Bu iş damdan düşenlerin işidir. Ana muhalefetin başındakinin SSK'yı ne hale getirdiğini bu millet çok iyi biliyor. Akşam başka konuşuyor, sabah başka konuşuyor. Biz bu kavga çıkmasın diye cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Sadece bunu dahi anlamaktan aciz olanlar, 18 maddeyi okumamış olanlar bu ülkeye hizmet verebilir mi?

14 sene önce yola çıktık, neler yaptığımız ortada. IMF'in kapısına dilenci olmuş idik. 8 memuruna maaş ödeyemeyen devlet vardı. Biz geldik, takır takır ödemeye başladık. 2013 IMF'in bütün borcunu ödedik iş bitti. Ardından onlar bizden borç istedi. Baktılar Türkiye işi cıvıttı, borç almaktan vazgeçtiler.

Bizler kararlı durduk, dik durduk yolumuza bu şekilde devam ettik. Bütün pislikleri biz temizlemek mecburiyetinde kaldık. Ana muhalefetin başındaki zaten SSK'nın başındaydı, hastanelerin hali neydi? Sağlıklı gir hasta çıkarsın, ilacını alamıyordun. Tüm büyükşehirlerimizde şehir hastanelerimiz olacak.

Türkiye bu istikrarlı büyüme sürecini devam ettirirse, 1991'den bu yana bu şekilde yönetilmiş olsa, bulunduğumuz yerin tam iki katında bulunacaktık. Siz anayasa değişikliğine karşı çıkanların yalanlarına bakmayın.

"16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür"

Bu milletin cebinden paralarını çalanlar, hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti altına alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün günüdür, bayram günüdür.

"Yeni sistemde bakan sayısı

gereğine göre azalır veya artar"

Bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. 'Parlamenter demokrasi' diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyorlar.

Ne diyor Kılıçdaroğlu, 'Kendisine 100 tane yardımcı atayacak' diyor. '500 tane bakan atayacak' diyor. Ya yapma, benim milletime bu yalanları söyleme. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz göreve geldiğimizde 36 bakandan oluşuyordu hükümet. Biz geldik bunu 25'e indirdik. Dürüst ol dürüst. Biz bir defa özel sektörden aldığımız derslerle geldik. Bu işleri iyi biliriz. 14 yıldır bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Ama sen bu işlerden de anlamazsın. Daha çok çalışman lazım. Bu iş biraz da olur olmaz meselesi. Mantığı var. Cumhurbaşkanı bir veya iki yardımcı, en fazla bilemedin üç yardımcı. Bakan sayısı şu mevcudu belki koruyacaktır. Gereğine göre azalır veya artar."