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BBC Türkçe

Erdoğan: Yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay'ın sona erdiğini açıkladığı Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'nın "birinci etabının" bittiği, yeni harekatlar için hazırlık yapıldığını ifade etti.

03 Nisan 2017 22:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanlığı'nın sona erdiğini açıkladığı Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası yeni operasyonlara hazırlık yapıldığı sinyalini verdi.

Anayasa referandumu öncesi Trabzon'da bir mitingde konuşan Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

Türkiye geçen yıl 24 Ağustos'ta, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları aracılığıyla Suriye sınırından IŞİD'in temizlenmesi ve bu yerlere PYD'nin gelmesini engellemek amacıyla operasyon başlatmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Genelkurmay Başkanlığı da Cuma günü yaptıkları açıklamayla harekâtın "başarıyla bitirildiğini" ve bölgede "istikrarın sağlanması" amacıyla askeri varlıklarını sürdürdüklerini duyurmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekâtlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır."

Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada "Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik, gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekâttır." demişti.

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası "ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareketin başka bir isimle anılacağını" ifade etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı'nını yazılı açıklamasında, "Yapılan planlamaya uygun olarak, ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında, istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir" ifadeleri yer almıştı.

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