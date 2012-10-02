'Erdoğan yeni bir şey söylemedi ama...'

Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'nin 4. Büyük Olağan Kongresi'nde iki buçuk saatlik uzun konuşmasının ardından yol haritasını belirlediğini buna karşılık CHP'nin nasıl bir yol haritasıyla karşılık vereceğini öenmli olduğunu yazdı. Cemal, "Artık iki yıllık bir ‘yol haritası’ var Tayyip Erdoğan’ın. Hayırlı olsun! Peki ya buna karşı ana muhalefet, CHP nasıl bir yol haritasıyla karşılık verecek? Kitlelere güven telkin edici, inandırıcı bir alternatif program çıkarabilecek mi? Demokrasi ve istikrar açısından Türkiye’nin büyük sorunu budur" dedi.

Hasan Cemal, AKP'nin yol haritasına karşılık CHP'nin nasıl bir yol izleyeceğinin önemli olduğunu yazdı.

Cemal, "Tayyip Erdoğan önümüzdeki iki yıl içindeki seçimlerle tek adam olarak devletin tepesine oturmak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendince en büyük olmak istiyor. Olabilir. Ben geçen on yılın bir bölümünde, kendi demokratik değerlerime uygun bulduğum için Erdoğan’a desteğim daha ağır basmıştı. Zamanla bu değişti. Artık eleştirel tavrım ağır basıyor.Çünkü Erdoğan daha çok benim demokratik değerlerime ters düşen bir çizgi izlemeye başladı. Bu açıdan çok örnek var" dedi.

Erdoğan’ın bir yol haritası var. Hayırlı olsun! Peki ya buna karşı ana muhalefet, CHP nasıl bir yol haritasıyla karşılık verecek? diye soran Cemal yazısını şöyle sürdürdü:

Biri de sistemle ilgili. Başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin Türkiye’ye herhangi bir yararı yok. Böyle bir sisteme geçiş, bu ülkede otoriterleşmeyi daha beter besler diye düşünüyorum. Uzun lafın kısası: Erdoğan’ın bir yol haritası var. Hayırlı olsun! Peki ya buna karşı ana muhalefet, CHP nasıl bir yol haritasıyla karşılık verecek? Kitlelere güven telkin edici, inandırıcı bir alternatif çıkarabilecek mi? Demokrasi ve istikrar açısından Türkiye’nin büyük sorunu budur.