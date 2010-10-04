Erdoğan: Yeni anayasa çalışması yok

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 seçimleri öncesinde gündemlerinde yeni bir anayasa çalışması olmadığını bildirdi.



Erdoğan, hükümetin terörle mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, bu konuda yürüttükleri görüşmelerle ilgili Meclis'e, düzenlenecek gizli oturumla bilgilendirme yapılabileceğini söyledi.



Erdoğan, Bulgaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin hükümetin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmalarla ilgili sorusunu yanıtlarken Erdoğan, bu konuda yürüttükleri görüşmelerle ilgili Meclis'e, düzenlenecek gizli oturumla bilgilendirme yapılabileceğini bildirdi.



Seçimlerden önce yeni bir anayasa çalışması yapılması konusundaki soru üzerine de Erdoğan, şu yanıtı verdi:



“Okullar tatile çıkmadan seçimi yapalım istiyoruz. 90 günlük bir seçim takvimini düşünecek olursak. o zaman mart ayı içinde takvim çalışmaya başlayacaktır. Bu ne demektir? 2011'de zaten 2 ayınız var. Nerede gelip hangi çalışmayı yapacaksınız. yani gerçekleri saptırmayalım. Ne diyoruz, siz ekiplerinizi kurun, yeni bir anayasayla ilgili çalışmayı anamuhalefet de muhalefet de STK'lar da biz de hep birlikte bu çalışmalarımızı yapalım 2011 seçimlerinin hemen ardından yeni anayasa ile ilgili adımı atalım. Yani şu anda çok açık ve net söylüyorum. 12 Eylül'de de meydanlarda da söyledim. Biz bir söylediğimizi bir daha geri vitese takıp tekrar etmeyiz, tükürdüğümüzü de yalamayız ve bunları herşeyini takvimine varıncaya kadar düşündük, konuştuk ve şimdi de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz. Artık yeni anayasa ile ilgili verdiğimiz söz ne ise biz o sözün arkasındayız, kimse bize 2011 içinde yeni bir anayasayla ilgili 'yok komisyon kuralım, yok şu, yok bu' filan gibi tekliflerle gelmesin, çünkü bizim artık 2011 seçimi öncesi gündemimizde böyle bir çalışma yok. Şu anda tek çalışma 12 eylül'de milletimizin verdi3ği talimat doğrultusunda uyum yasalarını çıkarmaktır. Zaten bu araya bu sığar, diğeri sadece milleti aldatmaya yönelik yaklaşım tarzlarıdır.”





