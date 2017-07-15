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"Erdoğan yeminine sadık kalsaydı ne 'FETÖ' olurdu, ne de 15 Temmuz"

"Adaletsizliğin şampiyonu oldular"

15 Temmuz 2017 16:21

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak  "Son 10-15 yılda ülkemizin iç ve dış politikalarının tek belirleyicisi olan Erdoğan, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olurken yaptığı yemine sadık kalsaydı, ne 'FETÖ' diye bir örgüt olurdu, ne de 15 Temmuz" dedi.

Çam, darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiği hâlde bilimsel olarak araştırılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu irticai örgütlenmenin kamu yönetiminin neredeyse tamamını nasıl ele geçirdiğini, kimler tarafından ne düzeyde himaye ve destek gördüğünü, örneğin ‘ne istediniz de vermedim’ itiraflarını konuşmayacağız, tartışmayacağız. Sadece ‘vay hainler’, ‘sizi gidi gözü doymazlar’ diyerek lanetleyeceğiz, 15 Temmuz’u bayram ilan edeceğiz, bu tarihi ihaneti anlamış ve çözümlemiş olacağız. Böyle saçmalık, böyle tutarsızlık olmaz. Bugüne kadar yapılanlar; kuru gürültü ile olayların özünün unutturulmaya çalışılmasıdır. 15 Temmuz FETÖ soruşturmasından kaçıyorlar. Çünkü koltuklarından, iktidardan olacaklarından korkuyorlar. Ciddi ve bilimsel bir araştırma sonucu Erdoğan’a AKP’ye dokunacaktır. O zaman gerçek FETÖ’cü ortaya çıkacak o da Erdoğan’ın ta kendisi" 

"Adaletsizliğin şampiyonu oldular"

“Erdoğan ve AKP’sine ne kadar muhalif varsa, hedef haline getirilmiş, baskı ile ezilmeye, yok edilmeye çalışılmaktadır" 

"Siyasi iktidar hukuksuzluğun, adaletsizliğin şampiyonu haline gelmiştir. Tüm bu baskı, terör ve yasaklar da ülkemizin beka sorunu var diyerek halka yutturulmak isteniyor. Beka sorunu varsa bu halkın gönüllü desteği ile çözülür. Mutlaka bir beka sorunundan söz edilecekse, şu 1 yıldaki uygulamalar da göstermektedir ki, ülkenin değil Erdoğan’ın böyle bir sorunu var. Son 10-15 yılda ülkemizin iç ve dış politikalarının tek belirleyicisi olan Erdoğan, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olurken yaptığı yemine sadık kalsaydı, ne FETÖ diye bir örgüt olurdu, ne de 15 Temmuz."

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