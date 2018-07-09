Erdoğan yemin ederken Babacan ve Davutoğlu neredeydi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Diken'de yer alan habere göre Ermenek’e eşleri Sare Davutoğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen iki isim, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.