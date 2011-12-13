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Erdoğan, Yazar Arcayürek'ten tazminat kazandı ANKARA (A.A) 

13 Aralık 2011 16:18

-Erdoğan, Yazar Arcayürek'ten tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek'in köşe yazısında ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, gazeteden 5 bin lira manevi tazminat kazandı.  Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma kararının ardından, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Cumhuriyet gazetesinin avukatı Fırat Mengü katıldı. Avukat Cemaloğlu, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını, avukat Mengü ise mahkemenin önceki kararında direnmesini talep etti.   Yargıç Adem Albayrak, ara kararında, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını kararlaştırarak, duruşmaya devam etti.  Avukat Cemaloğlu, davanın kabul edilmesini talep ederken, avukat Mengü davanın reddine karar verilmesini istedi.   Yargıç Albayrak, davayı kısmen kabul ederek, gazetenin, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.  Dava dilekçesinde, Cüneyt Arcayürek'in Cumhuriyet gazetesinde, 3 Mart 2009'da yayımlanan ''Ha Maganda Ha Kasımpaşalılık'' başlıklı köşe yazısında, Başbakan Erdoğan'ın ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' ileri sürülmüştü.     Dilekçede, gazeteden, yasal faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar vermiş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise mahkemenin kararını bozmuştu.

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