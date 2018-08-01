Erdoğan, 'Yatıp yuvarlanacaksınız' demişti; Millet Bahçesi'ne yakın konutların fiyatı yüzde 30 arttı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs'ta Millet Bahçesi olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları artışa geçti. Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, son 3 ayda, bölgeye sınırı bulunan Şenlikköy Mahallesi'nde konut fiyatlarında artış yüzde 30,4, Basınköy'de yüzde 27.5, Yeşilköy'de yüzde 23,8, Ataköy 2. 5. ve 6. kısımlarında yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'nde yüzde 3.6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2.1, Ataköy 7-8-9ve 10. kısımlarında yüzde 1.3 artış gözlendi.

Araştırmaya göre, Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü. Önemli artış ise mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, haziranda ise yüzde 45'lik ciddi artış yaşandı.

Erdoğan'ın 'yatıp yuvarlanacaksınız' dediği Millet Bahçeleri projesi, daha hayata geçirilmeden yeni bir rant kapısı oldu.

Hükümete yakın Sabah gazetesi, yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne yakın olan 5 büyük inşaat projesini "İşte Millet Bahçesi'ne komşu 5 proje..." tanıtımını öne çıkararak Erdoğan'ın seçim vaadinin müteahhitlere rant kapısına dönüştüğünü de açıkça ortaya koydu.

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