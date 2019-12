Erdoğan: Yassıada 'yaslı ada' olmaktan çıkacak

T24 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı AK Parti olarak ustalık dönemlerinde ''yaslı Ada'' olmaktan çıkaracaklarını söyledi.



Erdoğan, partisinin Aydın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka seslendi.



Türkiye'de 27 Mayısların tekrar yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini, Adnan Menderes'in memleketinden açık yüreklilikle bunu söylediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



''Tüm Türkiye'ye açık yüreklilikle söylüyorum, bize Adnan Menderes'in akıbetini hatırlatan CHP yönetimine sesleniyorum. Benim için diyorlar ya, kim diyor? CHP yönetimi, 'Adnan Menderesi unutma' diyor. Bize idam sehpasını işaret edenlere söylüyorum. Bizi Yüce Divan'la tehdit eden MHP'nin yönetimine sesleniyorum. Gafillere sesleniyorum. Biz tıpkı Adnan Menderes gibi bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. Biz milletin yoluna, hizmetin yoluna, vatanımızın yoluna canımızı koyarak çıktık. Asla doğru yoldan vazgeçmeyiz. Bu yoldan geri adım atmayız. Ne diyor şair, 'Ölüm ne uzak bize. Ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize neylesin ölüm. Bizim için ölüm yok olmak değil, ölüm bizim için yeniden bir diriliştir. Batü badel mevt'tir ölüm bizim için.'



İnşallah o Yassıada var ya, o Yassıada'yı AK Parti olarak ustalık dönemimizde 'Yaslı Ada' olmaktan çıkarıyoruz. Şu anda proje çalışmalarımızın avam çalışmaları bitti. İnşallah önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da yapacağımız bir lansmanla İstanbul'un yeni projeleri içerisinde Yassıada'nın yaslı ada olmaktan çıkarılışını anlatacağız, nasıl çıkarılacağını anlatacağız. Kültür Turizm Bakanlığına burayı devretmek suretiyle yeni bir süreç başlayacak. Ve orası artık barışa, özgürlüklere, demokrasiye özlemi olan, düşüncesini, fikrini, inancını sergileyenlerin el ele olacağı bir ada haline geliyor. Bunu müjdeliyorum.''



Erdoğan, Menderes'i asanların aslında bu ülkede iş başına gelecek hükümetlere, ''Her an ensenizdeyiz, sizi takip ediyoruz, statükoya karşı gelmeyin'' mesajı verdiğini belirtti. 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta da bu tehditlerin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, Adnan Menderes'in mirası üzerinde oturduğunu iddia edenlerin, 28 Şubat müdahalesine kol kanat gerdiğini, statükonun bekçisi olduklarını gösterdiklerini söyledi.



AK Parti'nin bu tehditlerin hiçbirine pabuç bırakmadığını, statükoya karşı eğilmediğini, vesayete müdahaleye, çetelere asla müsaade etmediğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz tıpkı Adnan Menderes gibi, 'Yeter söz de karar da milletindir' dedik'' ifadelerini kullandı.





'STATÜKO İTTİFAK İÇİNE GİRMİŞ DURUMDA'



12 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin hedef alınmasının, bu dik duruşun bir neticesi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



''Görüyorsunuz, şu anda statüko ittifak içine girmiş durumda. CHP'si, MHP'si, BDP'si kol kola girmiş, aynı hizaya geçmiş durumda. AK Parti karşısında kenetlendiler. Batıda CHP ve MHP ittifak halinde, AK Parti'ye çamur atmaya çalışırken, Doğu'da, Güneydoğuda AK Parti'nin seçim büroları, il, ilçe başkanlıkları hedef alınıyor. Dün bir ilçe başkanımın çocuğunu terör örgütü kaçırdı. 2 gün önce Silvan'da ilçe başkanımın taş ocağını basarak, tüm iş makinelerini yaktılar. 100'ü aşkın seçim büromuzu molotofladılar. Şimdi çıkıyor, bakıyorsun medya da buna çanak tutuyor, BDP yetkilileri çıkıp televizyonlarda şunu söylüyorlar. Şahsımla alakalı garip garip ifadeler. 'Siz demokrat mısınız, özgürlükten yana mısınız? Eğer demokratsanız şu terör örgütüne sığınmayın.' Eğer Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına, bu kadroya inanan halkımızı susturacağınızı sanıyorsanız, asla, asla... Kar, boran, fırtına sükun bulacak, sana teröristler selam duracak, biz böyle yürüdük bu yolda.



Teröristleri arasına alan, onlara dükkanlarını kapattıranlar, bu milletin birliğine beraberliğine kastedenler, bu ülkede hiçbir zaman kendilerine oy isteyecekleri yer bulamayacaklar. Esasında hedef AK Parti değil, millet iradesi. Hadi gel seçime katıl. Tutturmuşlar, 'yüzde 10 barajını düşürün' diyorlar. AK Parti yüzde 10 barajıyla gelmedi. Millet kime oy vereceğini biliyor. Kendisini kucaklayana millet oy verir. Sen kalkıp da 'ben bir etnik unsurun partisiyim', bir tarafta da MHP gibi, 'Başka bir etnik unsurun partisiyim.' CHP gibi, 'Kumsalların, denizin partisiyim' derseniz, bu ülkede bu millet size prim vermez. Biz 74 milyonun partisiyiz.



Türkü, Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ıyla ne varsa, 74 milyonu Yaradandan ötürü seviyoruz. Biz kumsalların da partisiyiz, Orta Anadolu'nun da, Doğu, Güneydoğu'nun da buranın da partisiyiz, kuzeyin de güneyin de partisiyiz.''



Türkiye'nin güçlenmesinden tedirgin olanların bazı senaryolar oynadığını, Kastamonu'da konvoya saldıranların bir polisi şehit ettiğini, Silopi'de polise saldırıldığını, 2 polisin şehit edildiğini, dün de İstanbul'da ortalık yerde sivil halka yönelik bomba patladığını söyleyen Erdoğan, orada da biri polis sekiz vatandaşın yaralandığını, yaralılara Allah'tan şifa, şehitlere de Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.





Erdoğan, şunları söyledi:



''Türkiye'de bir oyun oynanıyor. Türkiye'de bir tuzak kurulmak isteniyor. Kasetler yoluyla siyaset şekillendirilmek isteniyor. Saldırılar yoluyla millet sindirilmek isteniyor. Bir kez daha çetelere can suyu verilmek isteniyor. Dün akşam MHP'li bir grup, hem de giydirilmiş arabalarıyla hep birlikte bir yayın kuruluşunu bastılar, saldırdılar, cam çerçeve indirdiler. 150, 200, 300 kişilik bir grup. Niçin? Bunların farklı düşünceye tahammülü yok. Bunlar geçmişte de böyleydiler, şimdi de böyleler. Genlerine işlemiş genlerine, genel başkanlarının halini görmüyor musunuz? Sahnede konuşurken adeta, böyle, aman yarabbim. Onun için diyorum, televizyonda sakın izlettirmeyin, inanın, yavrularımız psikolojik travma geçirebilir, buna dikkat etmek lazım.''