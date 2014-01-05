Erdoğan: Yasin El Kadı aile dostumuzdur, ne var bunda?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki toplantıya çağırdığı ve Erdoğan-Yasin El Kadı dostluğunu köşesine taşıyan gazetecilerden Fikret Bila, Başbakan'ın, "Yasin El Kadı aile dostumuzdur. Ne var bunda? Yasin El Kadı hakkındaki iddialara karşı mahkemelerde beraat etti, seyahat yasakları kaldırıldı. Büyük yatırımlar yapan Suudlu bir işadamıdır. Keşke Türkiye’ye de yatırım yapsa" dediğini yazdı.

Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gazeteci ve yazarlarla biraraya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası gazeteci Fikret Bila, "Sayın Başbakan, oğlu ve damadıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Her ikisinin de devletle bir işlerinin olmadığını belirtti. (Bilal Erdoğan'ın) El Kadı ile görüşmesinin normal olması gerektiğini, çünkü aile dostları olduğu, El Kadı'nın bir terörist olmadığını, uluslararası mahkemelerde beraat ettiğini, uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığını Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen bir Suud işadamı olduğunu belirtti. Bununla görüşmesinde hukuki bir sakınca olmadığını da belirttikten sonra 'Eğer Başbakan'ın oğlu veya damadıysanız, Türkiye'de bir iş yapamayacak mısınız?' diye bir soruyla eleştirel bir yaklaşım ortaya koydu" şeklinde cevap verdi.

Fikret Bila, Başbakan Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerini bugünkü köşesine de taşıdı. İlgili bölüm şöyle:

"Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Berat Albayrak’la ilgili iddiaları da yanıtladı. Başbakan, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Polis okulu arazisi dediler. Belediye Başkanımız Kadir Topbaş çıkardı tapusunu gösterdi. Trafolar dediler, Enerji Bakanımız çıkıp gerçeği anlattı. TÜRGEV daha benim belediye başkanlığım zamanında kurulmuş, kız öğrencilere yurt yapan bir vakıftır. Başbakan’ın oğluysan, damadıysan çalışamayacak mısın? Keza Yasin El Kadı ile görüşme konu ediliyor. Yasin El Kadı aile dostumuzdur. Ne var bunda? Yasin El Kadı hakkındaki iddialara karşı mahkemelerde beraat etti, seyahat yasakları kaldırıldı. Büyük yatırımlar yapan Suudlu bir işadamıdır. Keşke Türkiye’ye de yatırım yapsa.'

Yasin El Kadı kimdir?

Şeyh Yasin Abdullah Kadı olarak da bilinen Yasin Abdullah Ezzedine al-Qadi, Suudi kraliyet ailesi ile yakın bağları bulunan Suudi Arabistan devlet bakanı Şeyh Ahmed Salih Jomjom'un damadı. 11 Eylül sonrası Amerikan resmi belgelerinde El Kaide lideri Usame bin Ladin ile bağlantısından dolayı adı "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak geçti.

2001 senesinden sonra ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın terörist listelerinde, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) terörün finansmanına ilişkin raporlarında El Kadı'nın adı yer aldı. El Kadı, El Kaide bağlantılı olarak Amean belgelerinde ilk kez Haziran 1998'de yer aldı. O tarihteki bir FBI raporuna göre, El Kadı ABD'de gayrimenkul alım satımı yaparak kara para aklıyor ve bu yolla Hamas'a fon sağlıyordu.

2001 senesinde ABD ve Avrupa birliği Kadı'nın El Kaide bağlantıları nedeniyle mal varlıklarını dondurma kararı aldı. El Kadı'nın avukatları buna cevap olarak Avrupa İnsan hakları mahkemesine ve çeşitli avrupa ülkelerindeki bağımsız mahkemelere başvurarak El kadı'nın aklanmasını istedi. Avrupa Adalet Divanı, AB'nin, mal varlığını dondururken, savunma hakkına saygı göstermediğini belirtti. Ajanslar, kararın, AB'nin yaptırımlar rejimine darbe vuracağını belirttiler.

Yakın zamanda Kadı'nın ismi birçok avrupa mahkemesinde terrörist lisetesinden çıkarıldı. (İsviçre, 2007. Avrupa birliği 2008. Birleşik Krallık 2010). 13 Eylül 2010 tarihinde ABD'de görülen Yasin El Kadı üzerindeki bütün davalar beraatle sonuçlandı.

Yasin El-Qadi hakkındaki hüküm, Türkiye Cumhuriyeti yönünden, 19.10.2012 tarihli R.G.'de yayımlanan 11.10.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırıldı.