Erdoğan'ın 29 Ekim resepsiyonu yorumu: Beni, Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın

Çankaya Köşkü'nde yapılan 29 Ekim resepsiyonuna ilk defa eşi Emine Erdoğan ile katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kader beni, Emine Hanım'la buraya sokmayanlar utansın" dedi.

Erdoğan bugün Ulus'taki Cumhuriyet Bayramı gerginliğine de değinerek, "Yaşananlar Cumhuriyet mitinglerine benziyor, CHP kaybeder" ifadelerini kullandı.

'Utansınlar'

Emine Erdoğan’ın ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki bir resepsiyona katılmasıyla ilgili de Erdoğan, "Eşlerle birlikte gelinmesi çok güzel. Daha önce de gelebilirdik ama böyle bir davet almadık... Bugüne kadar beni Emine hanımla buraya sokmayanlar utansın.." dedi.

‘Eşler arasında gerginlik' iddiası

(Hayrünnisa Gül’le Emine Erdoğan araısnda gerginlik olduğu iddiaları üzerine) "Benim eşimle Hayrünnisa Gül arasında hehangi bir tatsızlık, huzursuzluk olamaz. Bunlar yalan ve uydurmadır. Nifak tohumları sokmak isteyenler boşuna gayret içine girmesinler."

'CHP kaybeder'

"Polise barikatı kaldırma emrini ben vermedim. Yaşananlar Cumhuriyet mitinglerine benziyor.CHP illegal örgütlerin peşine takılıyor. 2007'yi özlüyorlardır, ama bu kimseye bir şey kazandırmaz. Cumhuriyeti cumhur korur. Tenis turnuvasındaki protestocularla aynı kişiler. CHP kaybeder"