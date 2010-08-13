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Erdoğan: YARSAV üyesi olan yargı mensuplarına nasıl güveneceğim?

Erdoğan: 'Şimdi ben YARSAV üyesi olan yargı mensuplarına nasıl güveneceğim, nasıl güvenebilirim?' dedi...

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, dün memleketi Rize'nin Güneysuyu ilçesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra uydu yayını yapan bazı yerel televizyonların temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Erdoğan açıklamalrında 'Şimdi ben YARSAV üyesi olan yargı mensuplarına nasıl güveneceğim, nasıl güvenebilirim?' dedi. 


YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ile YARSAV Kurucu Başkanı ve Ömer Faruk Eminağaoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yargıda dernekleşme mi olurmuş? YARSAV bir boşluktan yararlanarak geldi. Bunu en yakın zamanda halletmemiz lazım" sözlerine 'Gücü yetiyorsa kapatsın!' şeklinde meydan okumuştu...Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  “Şimdi ben YARSAV üyesi olan yargı mensuplarına nasıl güveneceğim, nasıl güvenebilirim? Çünkü açık, net kalkıp da iktidarı eleştiriyorsa hakaretler ediyorsa ben böyle bir yargı mensubuna nasıl güvenebilirim? Ben orada böyle bir oluşuma karşıyım” görüşünü ortaya koydu. 


Onlara nasıl güveneceğim

Erdoğan, Türkiye’de siyasi iktidarları belirleyenleri 7,5 yılda çok yakından gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu açıklanan dosyalar, şunlar bunlar vs. Bunlar bir şeyi ortaya koyuyor. İktidarlar üzerinde kimlerin tasarrufta bulunma gayreti içerisinde olduğunu çok iyi gördük. Ama burada demek ki bir duruş gerekiyordu. Ben hep şunu söylüyorum, medyanın bu noktadaki tavrı bizler için çok önemli. Bugün bir kısım medya, şu anda hiçbir zaman bir araya gelemeyenlerle bir araya geldiler. Bugün CHP, MHP, BDP, o malum medya, hatta YARSAV falan... Bunlar bir araya geldiler. Şimdi ben YARSAV üyesi olan yargı mensuplarına nasıl güveneceğim, nasıl güvenebilirim? Çünkü açık, net kalkıp da iktidarı eleştiriyorsa hakaretler ediyorsa ben böyle bir yargı mensubuna nasıl güvenebilirim? Ben orada böyle bir oluşuma karşıyım. ’Efendim Avrupa...’ Avrupa Birliği’nin söylediği, tümünü kuşatan bir yargı birliğidir. Herkesin istediği gibi orada bir birlik kurması değildir.”

1980 öncesinde polis teşkilatının içinde Pol-Der, Pol-Bir gibi oluşumlar olduğunu belirten Erdoğan, “En önemli kurumlarımızın içerisinde savaşlar oluyordu. Şimdi yargının içerisinde böyle bir yere doğru gidiyoruz. Yargıtay binasının içerisine gidiyor dernek, orada açıklama yapıyor. Böyle saçmalık olur mu?” diye konuştu. 


Erdoğan, dün yerel televizyonların temsilcilerinin sorularını canlı yayında yanıtlarken, TSK ile ilgili olarakta şu görüşleri ortaya koydu:

“Genelkurmay Başkanı’na gelince, Genelkurmay Başkanı konusu inhayı gerektirmez. Orada ise Bakanlar Kurulu kararını verir. Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanı'na gider. Cumhurbaşkanı da Genelkurmay Başkanı ile ilgili kararını verir. Yani teamül vesaire falan bu tür şeyler çalışmaz..


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