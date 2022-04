Erdoğan yarın Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Kalın, "Somut adım atılması için daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya gelen Kalın, görüşmeye ilişkin olarak değerlendirmelerini aktardı. Sözlerine "Öncelikle, Ukrayna'da devam eden bu savaşın 10. gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını tekrar yinelemek istiyoruz. Bu savaş derhal durdurulmalı. Saldırılara son verilmeli ve müzakere masasına dönülmeli. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, şartlar, kaygılar her ne ise bunların müzakere masasında ele alınması gerekir. Bunun dışındaki bütün alternatiflerin yıkımdan başka bir sonuç vermeyeceğiz ortada" diyerek başlayan Kalın devamında da şunları kaydetti:

"Bu çerçevede biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyorlar. Bugün bir dizi görüşmesi olacak AB Başkanı ile Kanada Başbakanı ile. Yarın Sayın Putin'le bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımızın dün Zelenski ile de bir görüşmesi oldu. Amacımız bir an önce çatışmaların sona ermesi. Müzakere masasına bir şans verilmesi. Çatışmalar, saldırılar devam ederken müzakerelerin de yürütülüyor olması müzakerelere olan güveni, itimadı zayıflatıyor. Burada bu konuların makul bir şekilde ayakları yere basar bir biçimde ele alınabilmesi için de Ukrayna şehirlerine dönük saldırıların durdurulması gerek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliği bağlamında müzakerelere derhal geçilmesi gerekiyor. Zelenski de bu yönde bir çağrı yaptı. Putin ile İstanbul'da Ankara'da veya istediği herhangi bir yerde görüşmeye hazırım dedi. Doğru olan da bu. Hiçbir ön şart koşmadan bu müzakerelerin bir an önce başlaması. Biz Türkiye olarak burada üzerime düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Burada bir ev sahipliği yapılması kolaylaştırıcı rol oynanması konusunda Türkiye olarak hazır olduğumuzu iki tarafa da ifade ettik. Diğer müttefiklerimizle de bunu konuşuyoruz. Herkesin ortak çabası savaşın bir an önce durdurulması yönünde."

"Somut adım atılması için daha fazla zaman kaybına da tahammülümüz yok"

"Somut adım atılmasını arzu ediyor, bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu görüşmenin İstanbul'da olması önümüzdeki hafta Antalya diplomasi forumu var. Orada gerçekleşmesi son derece mümkün. Cumhurbaşkanımız böyle bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Yarınki görüşmesinde Sayın Putin'e bunu tekrar iletecek. Liderler düzeyinde yapılacak bir görüşme savaşın daha büyük bir yıkıma sebep olmasını önleyebilir. Şuanda buna ihtiyacımız var. Nükleer santrallere saldırı yapılıyor. Bu ateşle oynamaktır. Son derece tehlikeli. Bütün bölgeyi ateşe verecek bir gelişme olabilir. Bütün bölgede Doğu Avrupa'da Ukrayna'da Karadeniz'de çok büyük bir gerilim yaşanıyor. Dünya piyasalarına ekonomi olarak enerji hatları olarak çok olumsuz etkileri oluyor bunların. Bu tabloyu görüp Rus karar vericilerin makul adımlar atması gerekiyor. Şarları her ne ise müzakere masasında konuşulması gerekiyor" diyen Kalın, "Kremlin'den Moskova'dan bu yönde gelen olumlu mesajları olumlu karşılıyoruz. Ama somut adım atılması için de daha fazla zaman kaybına da tahammülümüz yok" diye konuştu.

Kalın son olarak, "Biz ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz. Bu savaş daha uzarsa hem Rusya hem Ukrayna hem bölge için bir yıkım olacaktır. Cumhurbaşkanımızın mesajı burada savaşın ve saldırıların derhal durdurulması makul bir müzakere zemininde buluşularak görüşmelerin başlanması ve diplomasiye bir şans verilmesi olacak. Zelenski de bu yönde bir takım mesajlar verdi. Bunları da iletmek suretiyle diplomasiye bir şans daha verilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.