Erdoğan: Yarın ne olacağı hiç belli olmaz, bir araya gelmeyiz diyenler koalisyon yapabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrası koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Şimdi gelmeyiz dedikleriyle bir araya gelirler. Bunlara hiç inanmak mümkün değil.

Show TV’de Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

‘Başlık atman ülkeye ihanet’

“(MİT Tır’ları) Her şeyden önce MİT biliyorsunuz devletimizin en özel teşkilatı. Bu teşkilatın ulusal bazda gerekse uluslararası bazda hassas görevleri var. Bu görevi yaparken kimler nereye kadar müdahale edebilir kanunlarda var. Başbakanın izninin olması lazım. MİT araçları olduğu halde müdahale yetkisi yok. Böyle bir yetki olmadığı halde bu tırlara çok farklı bir alanda müdahale olmuştur. Bu uluslararası alanda Türkiye’ye yönelik kararlanma kampanyasıydı. Bunun arkasında kim var? Bir üst akıl var. Kim bu üst akıl yine paralel yapı devreye girdi. Bunlar konuşuluyor. Gazetelerde televizyonlarda çıktı. Seçimin son haftasına girerken ismini zikrettiğiniz gazete ve ismini zikrettiğiniz şahıs geçmişin malum takımlarından birisidir. Bunu gündeme getirmesinin tek sebebi kaos yapmak. Biliyorsunuz yargıda bu konu devam ediyor. Sen böyle bir süreçte böyle bir başlık atıyorsun. Senin böyle bir başlık atman bile ülkeye bir ihanettir. Biz o zamanda söyledik Bayır Bucak Türkmenlerine gerekli desteği veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Daha da ileri gideceğim MHP’li bir arkadaşımız vardı Bayır Bucak Türkmenleri ile ilgilenen, onun bile teşekkürleri vardı. Algı operasyonu kim adına yapıyorlar o da belli.

‘Bugün konuşulacak şeyler değil’

Eğer bunlar (HDP) barajı aşarsa aşar. Ben şu anda bir Cumhurbaşkanı olarak bundan rahatsız değilim. Ama barajın altında kaldığı zaman niye birileri illa da endişeye kapılıyor ki. Şu anda 6 puan, 7 puan, 8 puanı konuşuyorken bakıyorum barajı aştı aşacak falan. Aşmadığı takdirde her taraf yakılır yıkılır falan bunları konuşuyorlar. Bunlar çok çirkin şeyler. Barajı aşmak da var aşmamak da var. Dert ne? Dert şu andaki iktidar partisinden ne kadar oy çalınabilir veya ne kadar milletvekili sayısı azaltılabilir. Buna yönelik bir çalışma gayret... Bunu da açık net konuşmam lazım bazı şeyleri. Bir tarafta iktidar partisi var, bunun karşısında diğer partileri var. Hepsi yan yana istisnasız geldiler. Bir de şunu konuşuyorlar ben filanca partiyle koalisyon yaparız, falancayla yapmayız. Ya yaparsın yapmazsın. Bunlar bugün konuşulacak şeyler değil. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Yani geçmişte MHP’nin DSP ile bir araya geleceği düşünebilir miydi? Geldiler, yaptılar koalisyonu. Şimdi gelmeyiz dedikleriyle bir araya gelirler. Bunlara hiç inanmak mümkün değil. Şu anda HDP ile de bir araya gelebiliriz dediği anda MHP’nin oyları taban yapar. (MHP-HDP koalisyon yapar mı?) Tabii canım hiç kuşkunuz olmasın. Şu anda biz koalisyon yapmayız derken acaba nasıl oyları yükseltiriz bunun derdindeler.

‘Abdülhamit’e de bunu yaptı’

New York Times’ın bu görevi yeni değil. NYT, Allah rahmet etsin Sultan Abdülhamit’e de aynı şeyi yaptı. Ondan sonra aynı şeyi rahmetli Menderes’e, rahmetli Turgut Özal’a da yaptı. Ve bana da yaptı. Bunu 1896’da Sultan Abdülhamit’e yapan bir gazete bir görevi ifade ediyor. Bunun arkasında hangi gücün olduğu belli. Bu güce verilen talimat istikametinde hareket ediyor. Gezi olaylarında falan da aynı görevi üstlendi. Aynı görevi BBC yaptı, CNN yaptı. Hepsi yüklendiler. Dert ne biliyor musunuz, Türkiye’yi zayıf düşürmek, Türkiye’yi bölmek, parçalamak, ondan sonra yutmak. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Affedersin bu üst aklın güdümündeki malum yapılar bu işi başaramayacaklar.

‘Eski heyecan yok’

(Teşkilatta rehavet yorumu) Şurada 4 gün kaldı. Tabii artık biraz hareketlenme var. Ama ben yine bundan önceki geçmiş seçimlerdeki heyecanı görmüyorum. Alıştığım eski canlılık, eski hareketlilik, maalesef yok. Sivas ötesi meydanlar farklı, ama Sivas’tan batıya meydanlar farklı. Şimdi böyle bir yapı var. Şahsen ben gittiğim yerde havayı kararlı görüyoruz. Bütün mesele de sandığın canlılığında görülecek.

‘Lider bu seviyeye düşmez’

(Altın klozet tartışması) Altın klozetten bahsettiler. Lider demeyelim, lider bu seviyeye düşmez. Hadi genel başkanlığını yuttuk diyelim... Sipariş üzerine geldi. Kasetle geldi. Lider çekirdekten söke söke gelir. Lider kolay elde edilmiyor. Burayla ilgili altın klozet kapağı dediğiniz zaman ya burayı görmüş olacaksınız ya da kılavuzunuz yanlış. (Sözcü’de fotoğraflar çıktı)Onlar kendi evlerinin klozetlerini de yayınlamış olabilirler. Bu kadar basit. Başkalarının villasını eleştirirler bunlar da villalarda yaşıyorlar. Ben ne dedim. Çağrımı yaptım, gelsin buyursun incelesin nerede var. Varsa ben bu görevi bırakacağım. Ama yoksa o Cumhuriyet Halk Partisi’nin başından ayrılsın. Ama yapamaz. Onda bu dürüstlük yok.”