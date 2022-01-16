Erdoğan yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk’u ziyaret edecek. Erdoğan, Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılıp, Arnavutluk Meclisi'nde konuşacak. Erdoğan ayrıca TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi’nin açılışını yapacak.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Arnavutluk’a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan deprem sonrası Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA’nın Tiran şehrinde restore ettiği Ethem Bey Camisi’nin açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinde Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliği olanaklarının artırılmasının yanı sıra uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak"

“Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak olan görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirip Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.”