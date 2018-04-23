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Erdoğan, Yargıtay Başkanı'nın oğlunun nikâh şahidi oldu

Yargıtay Başkanı Cirit, Erdoğan hakkındaki akbil davasında beraat kararı veren hakim olarak biliniyor

23 Nisan 2018 16:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikâh şahidi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikâh şahitliğini yaptı.

Yargıtay Başkanı Cirit, Erdoğan hakkındaki akbil davasında beraat kararı veren hakim olarak biliniyor.

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