Erdoğan: Yardım etmeye hazırız ama hâlâ özür bekliyoruz

T24 - İsrail’deki yangında ölü sayısı 42’ye çıktı. Başbakan Erdoğan, “Siyaset ayrı, insanlık ayrı” diyerek iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Mevkidaşı Netanyahu telefonda “Minnettarız” dedi. Bunun “insani ve İslami bir görev” olduğunu söyleyen Erdoğan, özür ve tazminat konusunda ise geri adım atmadı.



Mavi Marmara baskınının ardından ilişkilerin gerildiği İsrail’de 42 kişinin hayatını kaybettiği yangını Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara’daki “WikiLeaks zirvesinde” öğrendi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’ndan yangınla ilgili bilgi alan Erdoğan, “Derhal diplomatik girişimlerde bulunun. Siyaset ayrı, insanlık ayrı” diye talimat verdi.



Talebi olumlu karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Erdoğan’ı telefonla aradı.

Netanyahu, “Türk halkının ve sizin bu yardımınızın çok büyük ve anlamlı olduğunu belirtmeliyim. Şu anda herkes Türk uçaklarının yangını söndürmek için uçtuğunu görüyor, ben de görüyorum. Sizlere minnettar olduğumu iletmek için aradım” dedi. Netanyahu’ya Türk milleti adına başsağlığı dileyen Erdoğan ise şu yanıtı verdi:

‘Yeni başlangıca vesile olsun’



“Bu afet karşısında insani ve İslami bir görev olarak yardım etmemiz gerekiyordu. Yaralılar konusunda da her türlü yardımı yapmaya hazırız.”



Netanyahu’nun “Türk Başbakanı’na bu yardımın ilişkilerde yeni bir başlangıç olmasını temenni ettiğimi de ilettim” şeklindeki sözleri İsrail basınına yansıdı. Ankara Netanyahu’nun bu ifadeyi kullandığını teyid etti. Ancak Erdoğan, dün sabah yapılan MKYK toplantısında, Türkiye’nin özür ve tazminat beklentisini yineledi ve “Bu konu ile o konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bu talepler çözülmediği sürece münasebetlerimizin geçmişteki gibi olamayacağını ifade etmiştik” dedi.

Yine afet diplomasisi



Uluslararası bir afet daha devletleri birbirine yaklaştırabilir. “Afet diplomasisi,” akademik çalışmalarda da ele alınan bir konu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve birkaç hafta sonra yaşanan Atina depremleri sonucunda Türkiye ve Yunanistan’ın yaşadığı yakınlaşma, bu konuda en bilinen örnek. İsrail’in 1999’daki deprem ve 1997’deki Kırıkkale yangını sırasında gönderdiği yardımlar da takdirle karşılanmıştı. Ayrıca geçmişte Ermenistan ile Türkiye, Hindistan ile Pakistan, ABD ile Küba ve son olarak madencilerin kurtarılması sırasında Şili ile Bolivya arasında benzer bir süreç yaşanmıştı.

NATO’nun yardımı Türkiye’den gidecek



Hayfa yakınlarındaki yangın, farklı noktalarda sürüyor. 10 bin dönümden fazla orman kül oldu. Ormana molotof kokteyli attığı söylenen 2 kundakçı tutuklandı. 10 ülkeden 24 uçak yardıma geldi. Reuters, “İsrail ordusunun bombardıman uçağı bol, ama su bombardımanı yapacak yangın söndürme uçakları yok” diye yazdı. İsrail NATO’dan yardım talep etti. NATO’nun yardım organizasyonunu Türkiye yapacak. Yardımların önemli bir kesimi Türkiye üzerinden gidecek. Yangın söndürme uçakları da Türkiye Hava Sahası’nı kullanacak.

Cumhurbaşkanı Gül: Mavi Marmara’yı unutmuş değiliz



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Euronews TV kanalında dün akşam 10 farklı dilde yayımlanan röportajında Tel Aviv’i eleştirdi. NATO’nun kuracağı füze sisteminin, ittifak üyeleri dışındakilerle, özellikle İsrail’le ilişkilendirilmesi hakkındaki soruya, “Öyle bir şey asla söz konusu değil. NATO imkanları İsrail tarafından kullanılamaz. Mavi Marmara birçok şeyi değiştirdi. Bunu bizim unutmamız mümkün değil” diyen Gül, “İsrail, Türkiye’nin dostluğunu kaybetti mi” sorusunu da, “Şüphesiz... Yani Türkiye’nin, Türk halkının dostluğunu kaybetti” diye yanıtladı.

İsrailli bakandan teşekkür yok







Türkiye ile “alçak koltuk krizinin” mimarı olan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, yangın için yurt dışından yapılan yardımları anlatırken, Türkiye’den iki uçak gönderilmesine ilişkin olarak Almanlara teşekkür etti. İsrail Radyosu’na konuşan Lieberman, “Almanlara girişimleri için teşekkür etmeliyiz. Onlarla konuştuk. Yangın söndürme uçaklarının olmadığını ancak Türklerin olduğunu bildiklerini söylediler. Türkiye’ye çağrıda bulunmuş ve başbakanlıkla konuşmuşlar” dedi. Alman hükümeti, “aracılık” iddiasını doğruladı.

Peres: Beklenmedik yardım



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ise yangın bölgesinde Türkiye’ye teşekkür ederken, “Bizim beklemediğimiz bazı öneriler oldu. Mesela Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, talep olmadan yardım önermesi çok güzel” dedi.