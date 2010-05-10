Erdoğan: Yalanlayamaması üzüntümüzü arttırdı

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, istifa eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eleştirileriyle ilgili olarak, “Ana muhalefet liderinin yaptığı açıklamalar en az yaşananlar kadar düzeysiz ve çirkindir. Siyasal karalamaya dönüktür. Bütün bu yaşananların sorumluluğunu siyasi iktidara yüklemeye çalışmak ahlaksız bir iftiradır, büyük bir hezeyandır” dedi.



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Tahammül edemezdik



Conrad Otel’de dün Baykal’ın açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, “Bu haberi arkadaşlarım bana getirdiği zaman, görüntüleri kendim görmedim ama arkadaşlarımdan duyduğumla hemen Ulaştırma Bakanı’ma orada talimat verdim ve ‘bir an önce bunun engellenmesi için ne yapılabiliyorsa bunu yapın’ demiş olmama rağmen gelişmeler hayret uyandırıcı... Böyle bir gizli çekimin yapılması, bu çirkin görüntülerin internet marifetiyle kullanılması bizim ilkesel olarak insani olarak, ahlaki olarak ve hukuki olarak kabul edeceğimiz tahammül edeceğimiz bir durum değildir” dedi. Olayı duydukları andan itibaren arkadaşlarına bu talimatı verirken bu çirkin görüntülerin yayılmasını da önleme çabası içine girdiklerini kaydeden Erdoğan, bu tür görüntülerin yayınlanmasının genel ahlak ve aile değerleri üzerinde yapacağı tahribatı önlemek için de bu tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi.



“Zira biz muhafazakâr bir parti olmanın bizim ilkelerimiz içerisindeki yeri hepinizin malumudur” diyen Erdoğan şöyle devam etti:



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Yaşananlar kadar çirkin



“Tüm bu iyi niyetimize rağmen ana muhalefet liderinin yaptığı açıklamalar en az yaşananlar kadar düzeysiz ve çirkindir. Siyasal karalamaya dönük bütün bu yaşananların sorumluluğunu siyasi iktidara yüklemeye çalışmak ahlaksız bir iftiradır. Büyük bir hezeyandır.





Savcılarla paylaşsın



Baykal’ın istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu olayın gerçek dışı olmasını temenni ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “‘İnşallah bunlar doğru değildir’ dedik. Sayın Genel Başkan’ın böyle bir yalanlamada bulunmaması, bulunamaması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Ana muhalefet lideri serinkanlılığını yitirmiştir. Hezeyan bataklığında debelenmektedir. Bu olayların tamamen dışında olan şahsımı, arkadaşlarımı, hükümetimizi, partimizi hiç kimse ama hiç kimse çirkin iftiralarla kendi çirkinliklerine ortak edemez, kendi düzeylerine çekemez.



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CHP lideri, bizim iyi niyetli tutumumuzu sorgulamaya yelteneceğine, kendi kabahatini ve çaresizliğini bizim üzerimizden aşmaya ve siyasallaştırmaya çalışacağına, kendisinden beklenen olgunluğu hiç değilse bugünlerde sergilemelidir. Onun da ötesinde eğer ellerinde bu hadisenin perde arkasıyla ilgili belge bilgi somut bir durum varsa, bunu hiç geciktirmeden kamuoyuyla, ilgili makamlarla ve savcılarla paylaşmalıdır. Aziz milletimiz de yaşananları ibretle izlemektedir. Herkesi sağduyuya, serinkanlı düşünmeye ve hareket etmeye özellikle davet ediyorum.”





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