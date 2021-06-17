Erdoğan: Yakın zamanda Sayın Putin'le ikili görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

NTV'nin haberine göre; Erdoğan, Azerbaycan'dan döndükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile temas kurmayı planladığını söyledi.

Dağlık Karabağ'a ilişkin de yorum yapan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de kısa süre içinde Putin ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın Zengezur projesini çok önemli görüyoruz ve destekliyoruz. Açılacak olan bu koridor bütün bölge için çok önemli bir imkan olacak. Bu konuyla ilgili olarak şu an itibarıyla Rusya tarafında bir görüş ayrılığı ya da bu işi geciktirme gibi bir niyet olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine, Rusya burada daha yardımcı bir hava içerisinde. Gerek İlham Aliyev kardeşimin görüşmeleri var, gerekse yakın bir zamanda ben de ikili bir görüşmeyi sayın Putin'le yapacağız"

Kremlin'den ise henüz toplantıya ilişkin bir açıklama gelmedi.