CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni sisteme göre oluşturulacak bakanlar kuruluna milletvekilleri arasından atanacakların yerine aynı partiden kaydırma yapılabileceği yönündeki tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yolla AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısının aynı kalmasını amaçladığına işaret eden CHP’li Emir, Milletvekili Seçim Kanunu’ndaki hükümlerin bu yolu kapattığını kaydetti. İstifa ve ölüm halinde boşalan milletvekillerinin yerine kaydırmanın ancak oy verme günü saat 17.00’ye kadar olabileceğini ifade eden CHP’li Emir, “Erdoğan ya milletvekili sayısının azalmasına razı olacak ya da kabinesini dışarıdan atayacak” dedi.

Murat Emir’in açıklaması şöyle:

“24 Haziran Seçimleri, OHAL koşullarında ve kamu olanaklarının fütursuzca iktidar partisinin lehine kullanıldığı bir ortamda gerçekleşmiş ve siyasi tarihimizde kirli bir seçim olarak şimdiden yerini almıştır. Mevcut bakanların birçoğu da kamu olanaklarının yeterince seferber edilebilmesi için milletvekili adayı yapılmıştır. Buna karşın evdeki hesap çarşıya uymamış ve AKP, Meclis çoğunluğunu kaybetmiştir.

Bugünün sıcak tartışması ise bazı milletvekillerinin istifa ettirilip bakan yapılması ve bunların yerine, yine AKP listelerindeki adayların seçtirilmiş sayılmasıdır. Bunun başarılması çok önemli, zira Meclis aritmetiği çok kritik ve AKP'nin bir milletvekili bile kaybetmeye tahammülü yok. İktidara yakın bazı kalemlerin bu konuyu tartışmaya açmaları ve bu konuda karar verecek olanın YSK demeleri boşuna değil.

Oysa AKP her sıkıştığında yetişen Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda bir yorum yapma yetkisi yok. Milletvekili Seçim Kanunu son derece açık. Bu Kanunu’nun 15. Maddesi, listelerde meydana gelen eksikliklerin nasıl tamamlanacağını düzenliyor. 25. Maddesi ise ölüm ve istifa nedeniyle listelerde oluşacak eksikliklerin tamamlanmasının gerekmediğini, ancak adayların liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerlerin doldurulacağını söylüyor. Ancak burada görülmek istemeyen açık bir hüküm var; söz konusu kaydırma ancak oy verme günü saat 17.00' ye kadar olan ölüm veya istifalar için yapılabilir. Kanun son derece açık.

Şu halde YSK'nın bu kez Erdoğan'a yardımcı olma ihtimali yok. Erdoğan ya milletvekili sayısının azalmasına razı olacak ya da kabinesini dışarıdan atayacak. Üçüncü bir yol ise fiili durumlar yaratmaya alışkın olan Erdoğan'ın vazgeçemediği adamlarını komisyon başkanı yapıp, fiilen bakanlık yaptırmasıdır. Ancak bu durumda da seçim öncesinde süslü grafiklerle anlattıkları yönetim şeması şimdiden çizik yemiş olacaktır.