-ERDOĞAN WEB SİTESİNDE MAKALE YAZDI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada 150 ülke ve 350 gazeteyi birleştiren internet sitesi "project syndicate" tarafından yayımlanan makalesinde, "Türkiye'nin hızla bütünleşen dünyanın gözden çıkarılamaz önemli unsuru" olduğunu belirtti. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dan idare edilen web sitesinde Başbakan Erdoğan, "Türkiye'nin köklü tarihi altyapısı, jeo-stratejik konumu, hızla büyüyen ekonomisi, etkin dış siyaseti ile 2010'un ve yeni 3. binyılın girişinde bölge istikrarı ve dünya barışı için çok önemli bir ülke olduğunu anlattı. NATO üyesi olarak Türkiye'nin gelişmiş demokratik düzeniyle önemli katkıları olacağını belirten Başbakan, Türkiye'nin ilkelere dayalı köklü siyasetiyle dünyaya katkı sağlamaya çalıştığını bildirdi. Türkiye'nin doğası, tarihten gelen kültür derinliğiyle Kuzey-Güney, Doğu-Batı diyaloglarında önemli rolleri üstlendiğini ve üstlenebileceğini, her şeyi iyi ve kötü diye sınıflandıran ayrımcılığın tarihe gömülmesi gerektiğini, Soğuk Savaş kalıntısı siyasi unsurların üstüne set çekilmesi gerektiğini anlatan Başbakan, Türkiye'nin çok yönlü "Medeniyetler İttifakı"nı üçüncü binyıl için İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile birlikte 2004'te geliştirdiğini yazdı. "Medeniyetler İttifakında" olduğu gibi din ve kültürel farklılıkların hiçbir çatışmaya temel teşkil edemeyeceğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, Kafkaslarda Balkanlarda, Irak'ta Türkiye'nin daima yapıcı barış için çalışmalar icra ettiğini anlattı. Erdoğan, "Balkanlarda, Ortadoğuda barış olmadan dünya barışı olmayacağını tarih bize göstermiştir" diye yazdı. -BOSNA- Başbakan Erdoğan, son çabaları sayesinde Bosna savaşının yaralarının iyileştiğini, Balkan halkları arasında barış ve istikrarın tesis edildiğini yazdı. Türkiye'nin çabalarının, aynı zamanda Ortadoğuda savaşların önlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Erdoğan, yoğun çabalarının, İran nükleer meselesinde diplomatik yolun açık kalmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bunun da ötesinde, Irak'ta siyasi istikrarın tesisine yardımcı olduklarını ve Afganistan'daki NATO misyonuna destek verdiklerini anlatan Erdoğan, Türkiye'nin ayrıca bağımsız ve varlığını sürdürebilir Filistin devletinin kurulmasına katkı sağlamak için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Başbakan Erdoğan, Ortadoğu'da adalet anlayışını temsil eden bir politika izlediğini ve bölge halkları arasındaki suni sınırlar ve duvarların kaldırılması için çalıştığını kaydederek, "Her insanın haysiyetine saygı gösterilen bir bölgede yaşamayı arzuluyoruz. İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve abluka uygulamasına karşı olmamız bundandır. Bunu da sürdüreceğiz" diye yazdı. Ortadoğu'da sürdürülebilir barış sağlanmadıkça küresel barışı elde etmenin mümkün olmadığını bildiklerini ifade eden Erdoğan, bu nedenle İsrail ve diğer ülkelerden yapıcı ve barışçı politikalar izlemelerini istediklerini kaydetti. Erdoğan, bu ilkeler çerçevesinde, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve kendisinin, 2004'teki "Medeniyetler İttifakı Girişimi" aracılığıyla, kültürel , tarihi ve dini farklılıkların çatıymalara gerekçe olamayacağını gösterdiklerini vurguladı. İnsanlığa yaklaşımlarının temelini Yunus Emre'den aldıklarını bildiren Erdoğan, yazısını Yunus Emre'nin "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" sözleriyle sürdürdü. Erdoğan sonuç olarak, toplum, din, mezhep, kültür ya da ülke ayrımcılığına tamemen karşı olduklarını vurguladı. Başbakan Erdoğan, Yahudi düşmanlığını, İslam karşıtlığını ve Hıristiyanlığa karşı önyargıları insanlığa karşı suç olarak kabul ettiklerini belirtti.