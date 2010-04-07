Erdoğan Washington'da Sarkisyan ile görüşecek

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Bu arada Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'da temaslarda bulunuyor. Sinirlioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a götürdü.Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için bulunduğu Paris'te yaptığı açıklamada, Sinirlioğlu'nu özel temsilcisi olarak Erivan'a gönderdiğini belirtti. Erdoğan, Sinirlioğlu'nun Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşmesini beklediklerini ifade etti.Diplomatik kaynaklara göre, Sinirlioğlu bugün Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ile de bir araya gelecek.Sinirlioğlu'nun temasları kapsamında, son dönemde protokollerde yaşanan sıkıntıların yanı sıra 12-13 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak Nükleer Güvenlik Zirvesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Serj Sarkisyan arasında yapılacak görüşmeyi ele alacağı öğrenildi.Sinirlioğlu'nun Erivan'a ziyareti Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da imzalanan protokollerin ardından en üst düzey ziyaret olması bakımından önem taşıyor.Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllardır diplomatik ilişki bulunmazken, iki ülke milli futbol takımlarının 6 Eylül 2008'de Erivan'da yaptığı maça Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gitmesiyle ilk temas kurulmuştu.Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise 2009'da Bursa'da oynanan rövanş maçına gelmişti.