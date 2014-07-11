Erdoğan 'vizyon belgesi'ni açıklıyor



Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Seçim Vizyonu Belgesi"ni, İstanbul Haliç Gösteri ve Kongre Merkezi'nde, öğrenim hayatındaki 30 öğretmeni, Kasımpaşa'daki arkadaşları ve siyasetteki yol arkadaşlarının katılacağı bir toplantıyla tanıtıyor.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin davet edildiği toplantıya, 70 işadamı, İstanbul 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Geçişi, Marmaray, Avrasya ve hızlı tren projelerinin mühendisleri ve işçileri katılıyor.

Toplantıya, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra idam edilen Adnan Menderes, Yassıada'da ömür boyu hapse mahkum edildikten sonra rahatsızlanarak hapishanede hayatını kaybeden Tevfik İleri ve merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın aile temsilcileri de davet edildi.

Vizyon belgesinin açıklanacağı toplantıyı, büyük bir basın ordusu takip edecek. Yerli ve yabancı 200'ü aşkın basın mensubunun toplantıyı izlemesi bekleniyor.