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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Viyana'da

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Viyana'da Avusturya Türkleri'ne hitap edecek.

19 Haziran 2014 12:20


Türkiye Başbakanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 10'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı şölene katılıyor. Erdoğan'ın konuşacağı salon 7 bin kişi kapasiteli. UETD, salonun önünde de 10 bin kişinin toplanmasını bekliyor.

Erdoğan'ın ziyareti bazı Avusturyalı siyasetçilerin tepkisine yol açmış, konu Avusturya medyasında da geniş yankı bulmuştu. Ziyarete karşı çıkanlar Erdoğan'ın Türkiye'nin iç siyasetini Avusturya'ya taşıdığını savunuyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Erdoğan'ı Viyana'da yapacağı konuşmanın içeriği konusunda uyarması Ankara'da tepkiye neden oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden Metin Külünk, Kurz'u Erdoğan'dan özür dilemeye davet etti.

Avusturya'da faaliyet gösteren Türkiye kökenli birçok sivil toplum kuruluşu Erdoğan'ı protesto gösterisi düzenleneceğini açıkladı.

Avusturya'da yaklaşık 190 bin Türk göçmen yaşıyor. Türklerin 100 bin kadarı ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme hakkına sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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