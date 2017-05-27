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Erdoğan vergi yapılandırmasını içeren kanunu onayladı

Erdoğan, vergi ve prim borç yapılandırması kanununu onayladı

27 Mayıs 2017 02:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" onayladı.

Kanun, 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını, takip edilen asıl ve fer'i alacakları içeriyor.

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